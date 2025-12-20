張文策畫「周五下班時」揹7刀 北車、中山站隨機殺

張文戴著防煙面罩現身台北車站M7出口下方。（圖／東森新聞）





台北車站襲擊案，警方定調是張文個人的隨機殺人案件，除了他在台北車站使用的17顆煙霧彈，還有12顆未使用的汽油彈，都顯見他準備好，刻意選在人最多的尖峰時間，引發民眾恐慌，共造成包含張文自己4人死亡、11人受傷。

下午5點23分，張文戴著防煙面罩現身台北車站M7出口下方，熟練地點火亂丟汽油彈，只見汽油彈冒出火光，滾到牆邊不斷燃燒冒出濃煙。緊接著他拉著推車，移動到M8出口下方，朝著周遭隨手四處狂丟煙霧彈，短短1分鐘內被監視器拍下，就至少丟了2個汽油彈和4顆煙霧彈。

不過警方清查，張文的準備不只這些，他共在台北車站內使用了17顆煙霧彈，推車裡還有12顆未使用的汽油彈，加上身上背心還有7把長短刀，全副武裝有備而來。

目擊民眾：「下面失火了，不要下去，北車裡面失火了，大家都在跑。」

民眾被嚇到驚恐哭喊，現場都是煙霧一片混亂，還有人目睹張文攻擊瞬間，轉頭拔腿就跑，民眾嚇得分頭逃竄，人潮立刻散開，員警也隨即趕到。

在週五繁忙的交通尖峰時間，台北車站人潮壅擠，大家摀住口鼻倉皇離開，沒想到他又到中山區犯案，一共造成4人死亡11人受傷。但警方現在針對他的動機，現在還查無頭緒。

台北市警察局長李西河：「扣押到的只有兩部他的平板電腦，以及這些相關的汽油彈，沒有筆記本也沒有隻字片語，住家也沒有隻字片語，對社會也沒有表達任何的語言，或是任何想法，初步查證是屬於個人隨機的襲擊殺人案件。」

警方他的平板中發現犯案計畫，張文都經過縝密勘查和籌備，就在19日這天動手，每一步都在他的算計當中。犯罪被害人保護協會則聲明，後續會關懷傷者，協助被害家屬法律程序和申請補償。

