張文策畫1年半！分批購「盾牌、煙霧彈、瓦斯罐」 細節全曝光「犯案動機明顯」

到底為什麼隨機殺人？發生在12月19日的北車、北捷無差別殺人案，嫌犯張文雖然身亡，但是警方仍要追查動機、有無共犯等相關犯罪真相。今天（12／21）刑事局表示，犯罪工具來源，張文是分批購入，最早甚至在去年4月就已經購買，策畫時間長達1年半，顯見其犯案動機明顯。

刑事局指出，19日發生在北市丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾一案，臺北市政府警察局與內政部警政署刑事警察局即時成立專案小組，並報請臺北地檢署指揮偵辦，針對張嫌動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向，積極追查。

刑事局查出，張文犯罪工具來源部分，發現張文自113年起即預謀犯案，其先113年4月起，密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質之物品。

另外，張文114年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺購入24顆煙霧彈；114年11月起，又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性之易燃物。

刑事局表示，依長達一年半的準備時序及採購清單研判，張文係經過縝密規劃與準備，預謀犯案動機至為明顯。

另外，警方進一步發現，張文犯案前曾大量瀏覽和鄭捷隨機殺人案相關的資訊，詳細研讀鄭捷的犯案手法，不過並未完全模仿，甚至檢討鄭捷手法。

就有警方人員分析指出，懷疑張文認為鄭捷在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選在台北車站外、捷運站入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。警方目前尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他應是模仿犯（copy cat），意圖藉製造社會恐慌、引發外界關注。

