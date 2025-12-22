張文籌劃恐攻近2年 化名「張鋒嚴」分批網購煙霧彈軍用品

警方持續追查張文恐怖攻擊事件，發現他從去年就開始計劃，於今年初化名「張鋒嚴」開始陸續購買煙霧彈、軍用品等。翻攝畫面

台北市1219恐怖攻擊事件持續偵辦，檢警最新調查發現，27歲兇嫌張文長期以化名「張鋒嚴」在網路上採購作案工具，並在雲端留下完整犯案計畫，研判其自去年起即有預謀犯案意圖，籌畫時間長達近2年，作案動機相當明確。

專案小組指出，張文對軍事裝備及生存遊戲器材相當熟悉，自去年4月起，透過露天、蝦皮等網購平台，陸續購買戰術手套、防毒面具、防護盾牌，以及製作燃燒彈所需的工業酒精等物品。

今年1月，他以每顆約2000元價格，斥資約4.8萬元向生存遊戲業者購得24顆煙霧彈；同年11月再購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等材料，自製多達44顆汽油彈。

廣告 廣告

警方調查，張文在北捷通道內實際使用17顆煙霧彈，另有4顆留在北捷連通道內、隨手推行李箱一同燒毀，2顆丟棄於誠品南西店前馬路，並在誠品南西店門口留下一顆未爆彈。

此外，專案小組也發現，張文以假身分「張鋒嚴」佯裝生存遊戲玩家進行網購，但其本人社群活動極為封閉，臉書帳號幾乎未發文、沒有臉友，LINE聯絡人僅有房東與房仲，生活長期處於高度孤立狀態。

針對資金來源，警方指出，張文自2023年6月起曾擔任保全約一年，月薪約4萬元，但去年6月後即無薪資申報紀錄，僅仰賴母親偶爾提供微薄金援。其如何支付租屋費用並購買大量作案工具，警方已發函請金融機構協助清查金流。

在數位證據方面，警方表示，張文的電信門號曾有網路流量紀錄，但案發後尚未尋獲其手機，研判其長期以平板電腦及筆電作為主要通訊工具。案發前，張文曾在中正區公園路租屋處試圖燒毀個人筆電，警方查扣後發現，雖螢幕與主機板受損，但硬碟仍可運轉，若成功破解加密防護，仍有機會進一步掌握犯案動機，目前北市刑大與刑事局仍持續進行技術還原。

檢警也從其雲端資料中發現，作案計畫內容詳列時間安排、行動路線、補給方式及聲東擊西策略，涵蓋台北車站與南西商圈等犯案地點，甚至包含犯案當天多次變裝的細節，與實際犯案過程高度吻合。

台北市刑大大隊長盧俊鴻表示，依據長達一年半以上的準備時序與完整採購清單研判，張文屬於縝密規畫、充分準備的預謀犯案，整體動機相當明確，相關案情仍將持續釐清中。

另因應即將到來的耶誕及跨年大型活動，警政署已連續召開專案視訊會議，要求各警政單位強化大型活動與大眾運輸系統安全，落實「報案快、到場快、處置快」的三快原則，全力防範類似事件再度發生。



回到原文

更多鏡報報導

張文行凶前偽裝手法曝！雨衣遮掩拖行李箱混入人群 數分鐘後北車M7、M8丟汽油彈

張文迷戀鄭捷！製表規劃犯案步驟 平板紀錄曝「台灣人，欠鄭捷一個公道」

張文最後身影曝！5次變裝逃至誠品頂樓 打開插銷畏罪身亡