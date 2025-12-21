張文籌劃長達1年半！砸4.8萬買24顆煙霧彈 網購使用假名曝光

社會中心／林昀萱報導

張文今年1月使用化名購買24顆煙霧彈。（圖／翻攝畫面、翻攝自張文臉書）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後警方持續追查還原真相，發現張文計畫長達1年半，化名「張峰嚴」砸4萬8千元購買24顆煙霧彈，並詳列計畫書心思相當縝密。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

廣告 廣告

張文接連在台北車站、中山站發動攻擊。（圖／李宜樺攝）

警方清查網購紀錄後發現，張文自去年4月開始陸續購入戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等裝備；並在今年1月間化名為「張峰嚴」，主動私訊網購平台貿易商，並自稱是生存遊戲玩家，一舉購入整箱24顆煙霧彈，總價為4萬8千元。今年中旬，他開始撰寫犯罪計畫書，其中明確記載要先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司。11月間，張文又接連購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍及甲醇等易燃物品，等於準備時間長達一年半，預謀犯案動機明顯。值得一提的是，張文網購物品清單當中，並無這次行動的13把長短刀，警方將進一步清查雙北的生存遊戲商家，藉以釐清購買刀械途徑。

另外，警方分析張文人際網絡，發現張男生活處於極度邊緣化的狀態。其臉書帳號雖有註冊卻無任何貼文與好友，亦未追蹤使用時下流行的Instagram或Threads等社群平台；即便是通訊軟體LINE，其好友名單中也僅有房東與房仲兩名聯絡人。目前專案小組正持續釐清張男的確切犯案動機、資金來源及是否有其他共犯協助，以還原案件全貌。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流

墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

哪些網紅已被中共收買？矢板明夫教用「一條紅線」秒辨別

