張文籌畫近2年！1月砸4.8萬買24顆煙霧彈 使用化名曝光

張文於12月19日在捷運台北車站隨機投擲煙霧彈，接著再跑到中山站隨機持刀攻擊路人，最終包括他自己共釀成4死11傷悲劇。警方持續抽絲剝繭，北市刑大大隊長盧俊宏今（21）日說明，張文早在將近2年前就開始購入作案工具，甚至使用化名進行購物。

調查顯示，嫌犯張文早在2024年1月就向露天貿易商購買一箱共24顆煙霧彈，每顆售價約新台幣2,000元，總共砸下4萬8,000元購買煙霧彈。警方表示，張文在台北捷運站連通處投擲了17顆煙霧彈，另有4顆隨同燒毀的行李箱被點燃，接著又在誠品南西店門前投擲2顆煙霧彈，另外還有1顆未爆彈。

此外，張文疑使用化名「張峰嚴」，更以「玩生存遊戲」為由，於今年4月再次購入手套、面盔、酒精等作案工具。盧俊宏強調，未來將針對「張峰嚴」這個姓名，或其可能使用的其他身分進行追查，以確認是否存在其他購物紀錄，持續釐清案情相關細節。

