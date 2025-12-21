張文籌謀近2年！用假名.假借「生存遊戲社團」買煙霧彈

台北市 / 綜合報導

捷運台北車站與中山站19日接連發生隨機攻擊事件，警方調查發現，嫌犯張文的預謀時間可以追溯到近2年前，一步步購買裝備、攻擊用品，最後在19日實施計劃，而且他今年1月購買24顆煙霧彈時，不只用假名，還假藉生存遊戲社團，才能購買大量的煙霧彈，警方也發現，張文遺留在北車的行李廂，還有12瓶未使用的汽油彈，警方分析，張文原本預謀在兩處人潮密集地點縱火、製造混亂後，再大規模攻擊路人，但余姓民眾出現挺身阻攔，導致汽油彈誤燃，打壞他的計畫，也意外阻止更大傷亡發生。

男子停在馬路中間，打開包包就開始到處扔煙霧彈，現場頓時煙霧彌漫，嫌犯張文預謀犯下2件隨機攻擊案，警方溯源追查發現這煙霧彈，早在今年1月就已經買好。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏說：「最重要的是在，今年的1月中旬，他在一個網路平台跟一個貿易商，購買1箱24顆的煙霧彈，每顆煙霧彈是新台幣2000元。」19日台北市鬧區發生駭人聽聞凶殺案，隨著檢警擴大偵辦，張文縝密的計劃也曝光，從去年4月開始在網路上購買防彈背心護膝等裝備，今年1月不只用假名，還假藉生存遊戲社團名義，在網路上購買24顆煙霧彈，10月在雲端訂立完整犯案計劃，使用GOOGLE地圖再用顏色區分攻擊範圍，11月開始購買打火機噴槍汽油瓶等，較有殺傷力的工具，12月19日正式實施計劃。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏說：「(24顆煙霧彈中)其中17顆，是在北捷的聯通道使用過，另外有4顆是在北捷聯通道，已經燒燬的一個手堆行李箱中，有4顆。」但根據了解張文行凶時，在M8開始拋擲煙霧鋼瓶，無論怎麼移動被緊緊拉著的黑色行李箱，裡頭裝滿的就是還沒用到的汽油彈，喀擦，燒黑的行李箱內還有12瓶汽油彈，但當下疑似因為余姓死者衝上前阻止，雙方拉扯下汽油彈疑似因為碰撞突然竄火，意外成為台北車站躲過大殺戮的原因。

軍事專家曹瀛生說：「汽油彈比較不好控制，自製的汽油彈你帶上，你可能漏了或(碰撞)怎麼樣比較不安全，煙霧彈它一般是裡面有個裝置，你如果沒有去啟動，它不會爆發。」

張文後續因先前北車失誤，返回旅館後放棄攜帶汽油彈，就前往中山行凶，如今警方揪出他近兩年前，就開始規劃殺人計畫，只靠母親一季3萬的生活費，如何支應檢警將持續追查。

