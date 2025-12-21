張文紙箱逃生失敗墜樓亡？「驚人傳聞」瘋傳…警列3關鍵打臉：異想天開

社會中心／台北報導

張文犯案後被警力追捕，一路逃往西南誠品頂樓，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

北捷案嫌犯張文（27歲）於誠品南西店墜樓亡，網傳其原欲藉「紙箱」墊底逃生，卻因紙箱前日清空而失算。對此，警方列出三大關鍵反駁，指出該處視線受阻且紙箱難承重，加上張男墜樓前特意脫下護膝、手錶等裝備，行為更符合輕生特徵，直指「紙箱逃生說」為異想天開。

針對19日北捷連續攻擊案嫌犯張文於誠品南西店墜樓身亡一事，網路上近日出現自稱百貨員工的討論，指稱張文跳樓處原堆放有大量紙箱，質疑嫌犯可能預謀藉此逃生，卻因紙箱剛好於前一天被清空而墜地喪命。此說法引發網友熱議，質疑紙箱的清空是否成了張文死亡的關鍵。

然而，承辦警員私下駁斥此說法，認為藉由堆積紙箱逃生的推論極不合理。警方指出，首先，張文墜樓的高度約五層樓高，且下方為收費停車場空地，一般人也不會認為紙箱具備足夠的緩衝承重力能確保生還；其次，墜樓地點上方有鐵皮遮蔽，從頂樓根本無法看清下方是否堆有紙箱，更遑論以此作為逃生計畫。

此外，警方進一步分析張文的行為邏輯，表示張文在中山站犯案後，並未選擇開闊的街頭逃逸，反而躲入封閉的百貨公司，此舉本身就增加了脫困難度；最關鍵的證據在於，張文在墜樓前將身上的眼鏡、手錶、護膝等裝備一一脫下並整齊擺放。警方認為，若真有逃生念頭，護膝理應能提供跳躍後的肢體保護，脫下裝備的行為反而與常見的輕生前置動作高度吻合。

警方總結表示，目前雖無法完全斷定張男是畏罪自殺或是逃生失敗，但根據現有事證研判，張男自行翻越圍牆的意圖明確，至於「紙箱逃生說」在實務環境與心理邏輯上皆難以成立，多屬網友過度揣測。

