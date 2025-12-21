張文網購化名「張峰嚴」！ 向貿易商買4萬8煙霧彈

警方公布張文犯罪最新偵查進度，發現張文從113年開始就開始購入防護裝備。（圖／東森新聞）





北車、中山連續隨機攻擊案有最新偵查進度，警方發現張文籌畫近兩年，去年年4月開始，他先網購防護裝備，再用化名透過網路賣場，向貿易商購入24顆中國製的煙霧彈，除了買玻璃空瓶，還有保麗龍球，目前確定他持有的44顆汽油彈，都是自製。而關鍵的金流和動機，也是接下來調查重點。

警方公布張文犯罪最新偵查進度，發現張文不僅從113年開始就開始購入防護裝備，分析他的網購記錄，恐怕整起案件已經謀劃了將近兩年。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「發現嫌犯在113年4月的時候，就開始購入了一些戰術的手套，防彈的面盔等防護的工具。」

從今年1月開始，張文就使用化名「張峰嚴」，透過網路賣場向貿易商購買了24顆中國製的煙霧彈，說是自己要玩生存遊戲使用。去年4月先買防護裝備，今年1月開始砸4萬8000元買煙霧彈，10月開始展開計劃，11月買大量玻璃空瓶，甚至12月還買了保麗龍球，用途還不明。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「他除了這些煙霧彈以外，他也在今年的11月開始購買了酒精、噴火打火機等重要點燃的工具。」

張文犯案前，17日入住商旅的證件，登記資料用的是「張文」本名。警方強調，在沒有犯罪偵查需求的狀況下，沒辦法要求商旅定期回報旅客入住清單。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「發現一些重要的工具，就是在現場有使用的工具，大部分來自於網路，刀具的部份我們持續追查，汽油彈可能是他自製的。」

如今已經確定張文持有的44瓶汽油彈全是自製，接下來要追查的重點就是犯案動機，以及關鍵金流，犯罪計畫雛形逐漸清晰。

