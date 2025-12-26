張文網購化工材料疑自製「燒夷彈」 專家：越戰時曾大量使用

張文自製汽油彈。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日在台北車站M7出口及中山商圈隨機攻擊，持汽油彈、煙霧彈、長刀連續作案，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。檢警進一步追查，發現張文曾透過網購向位於台中的化工行訂製化學原料，用來自製混合汽油彈，疑似是想製作出「燒夷彈」（凝固汽油彈），若投擲並引燃，恐會導致更嚴重的傷亡。

專案小組搜索張文入住的大同區千慧旅館，發現房間內放有整箱11瓶汽油彈，床上氣泡袋中還有4瓶汽油瓶，現場更散落各式長短刀械共9把。

警方調查發現，張文製作的汽油彈，內容物中的液體出現明顯分層，上層是淡黃色的液體，底部則有白色沉積物，可能添加黏稠劑，疑為俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈。

根據《鏡週刊》報導，化學專家指出，過去在越戰時，這種混合型汽油彈曾被大量使用，一旦引爆燃燒會產生數百至上千度高溫，如對人丟擲，化學物質將會附著在人的皮膚上，同時釋放出一氧化碳讓人窒息。不僅如此，凝固汽油彈的黏稠劑會讓火焰附著、長時間燃燒，並加劇碳化效果，難以輕易拍打撲滅，可能造成遺體因此碳化。

另外，張文除了投宿千慧旅館外，也在大同區預訂了紫園飯店，預計住房時間為12月25日至27日，兩者幾乎是同時透過訂房網站下訂，不排除想在聖誕節、跨年期間進行下一波攻擊。

