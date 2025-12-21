張文網購紀錄曝光！曾透過「露天」買入24枚煙霧彈 縝密佈局恐近2年

嫌犯張文作案用煙霧彈，專案小組懷疑是透過「露天」網購平台買入。（翻攝畫面）

為了還原北捷隨機殺人事件相關案情，台北市警方專案小組持續分析嫌犯張文的網路帳號和瀏覽紀錄，今（21日）傳出有新進展。警方查出，張文使用的煙霧彈是透過「露天市集」購得，而在去年一月，他就已先購入24枚煙霧彈，研判張文策畫作案可能有將近2年之久。

雖然嫌犯張文上週五在捷運台北車站和中山商圈隨機殺人之後，已由誠品南西店墜樓身亡，但實際動機以及作案工具來源等相關案情仍待釐清。

根據《自由時報》報導，台北市警方專案小組根據查扣的平板電腦，分析張文網頁瀏覽紀錄，並找到相關網購帳號，赫然發現嫌犯早在去年一月就以生存遊戲名義，由「露天市集」網購平台24枚煙霧彈，接著去年四月再密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌與工業酒精等物品。

另外警方也發現，上個月張文還透過「蝦皮」買入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機、甲醇等具危險性的易燃物。至於犯案的長刀等凶器從何而來？仍有待釐清。

不過，從購買煙霧彈的時間點，專案小組研判，張文策畫北捷隨機殺人的時間可能已將近2年，且從作案過程來看，事前經過縝密規劃與準備。不過，詳細的案情和疑點，警方繼續深入調查。

