張文網購裝備清單曝！ 24顆煙霧彈花4.8萬

台北市 / 綜合報導

北市警局專案小組追查張文的購物紀錄有了重大發現。

警方追查張文平板，發現他在今年1月透過網路露天賣場，向生存遊戲業者購入仿美軍制式煙霧彈外觀的M18煙霧彈，但經鑑定後確認是生存遊戲的玩具製品，張文當時以每顆2千元代價、共花費4萬8千元網購24顆生存遊戲煙霧彈。

另外，張文有臉書帳號，但沒有貼文也沒有朋友、也不曾對任何人按讚，連LINE手機通訊軟裡只有2個聯絡人，就是房東和介紹租房的房仲，警方持續追查他兇刀購買來源，及真正犯罪動機。

原始連結







更多華視新聞報導

公布張文網購清單！ 蝦皮聲明：未購買犯案煙霧彈.刀具

張文籌謀近2年！用假名.假借「生存遊戲社團」買煙霧彈

北車煙霧彈攻擊 嫌穿生存遊戲裝備製造混亂

