張文綺倒臥浴缸無力求救！日本外景送急診 深夜「爆吐黃色膽汁」

娛樂中心／綜合報導

張文綺近年手握多個綜藝節目主持棒，討喜形象深受觀眾喜愛。然而她近日在節目中分享，自己有次前往日本出外景，卻因為不適應當地食物，半夜上吐下瀉癱軟無力，最後被送往醫院急診。

張文綺自爆在日本外景上吐下瀉。（圖／翻攝自張文綺臉書）

張文綺坦言2025年「只要一出門，就沒有太平安的事」，例如前陣子赴日本錄製外景節目，食用生食後出現強烈不適。起初她以為只是單純水土不服，怎料到了深夜12點、1點，竟然開始上吐下瀉，甚至一度吐到胃痙攣，連黃膽汁都吐了出來。更誇張的是，同房的工作人員回到房間時，竟然發現她倒臥浴缸。

張文綺全身癱軟無力，緊急送往急診。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

張文綺解釋，當時從馬桶上起身瞬間，整個人沒有力氣跌進浴缸，甚至虛弱到無法拿起手機求救，最後前往當地醫院急診、挨針後才逐漸穩定。那也是她第一次在國外就診，掛號費高達新台幣1萬元，直呼相當驚人。

