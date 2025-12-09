張文綺因巫苡萱主持遇瓶頸 曾國城吐槽揭真相

張文綺（左起）坦言因新成員加入遇到瓶頸，卻立即遭到曾國城和徐乃麟吐槽。（圖／侯世駿攝）

長青綜藝《天才衝衝衝》迎來里程碑，今（9日）舉辦播出1000集記者會，主持群徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱與籃籃齊聚亮相。主持19年的徐乃麟感性表示：「1000集真的不簡單，電視這個行業很辛苦，但我們的收視率一直很穩定。製作單位的努力、主持群的默契，加上多年行之有年的內容，寓教於樂，很多公司的尾牙也都偷用我們的遊戲。」並強調節目能走到如今，全靠所有團隊的堅持。

2022年加入主持班底的籃籃，也分享感受，笑說從小就是《天才衝衝衝》的忠實觀眾，如今能加入主持第1000集更是意義非凡，「當觀眾跟當主持人完全是不同的感覺，很開心能成為節目的一份子。」

廣告 廣告

《天才衝衝衝》舉辦播出1000集記者會。（圖／侯世駿攝）

身為節目「原始班底」之一的張文綺則自嘲，稱籃籃與巫苡萱加入後，讓她曾一度覺得「遇到瓶頸」，因為原本擔任笨蛋角色的她自覺越來越聰明，語畢立即被兩位主持大哥笑虧。曾國城打趣說：「妳瓶頸有出來過嗎？」還形容她是「平庸又有特色」；徐乃麟更爆料，常有朋友問他張文綺是真的笨還是效果，他大笑回應：「她笨得很自然，是實實在在的笨！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

有妳才變成我們！中職樂天男神陳晨威求婚成功啾啾 好友曝告白實況

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了