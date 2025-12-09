張文綺赴日「癱軟在浴缸急送醫」 崩潰喊：一出門就出事

2025年即將迎來尾聲，女星張文綺日前在節目中回顧這一整年無奈表示，「我今年只要一出門就會出事。」像是先前到日本出外景時，吃了充滿醃漬物的便當以及生食後，整個人渾身不對勁，半夜竟突然癱軟在飯店浴缸，緊急送醫掛急診，相當驚險。

女星張文綺日前在節目中回顧這一整年無奈表示，「我今年只要一出門就會出事。」（圖／翻攝FB 張文綺 Shiny ）

張文綺近期在節目《11點熱吵店》分享，原本在去年想要和爸媽到日本旅遊，但因為工作關係無法去成，沒想到今年剛好有外景工作要到日本，讓她相當興奮，未料，一抵達後，她在吃了當地便當後身體出狀況，「我其實本身比較不太敢吃醃漬品的東西，又直接吃生食，吃下去後整個人就怪怪的。」

張文綺透露，她原本以為只是水土不服，到了晚上發現整個人越來越不對勁，睡了一覺醒來後，直接到廁所吐，最後整個人癱軟在浴缸裡面，好在同寢工作人員發現後，在導遊翻譯的協助下，緊急到醫院掛急診。

張文綺赴日本出外景，竟癱軟在浴缸急送醫。（圖／翻攝YouTube 11點熱吵店）

回想起這段經歷，張文綺心有餘悸說，她當時已經是吐到胃痙攣的狀態，「我人生第一次在國外看醫生，還好公司有幫我保險，那掛號費要1萬台幣。」 好在打完止吐針後，狀況好轉，最後順利返台。

張文綺回想起這段經歷仍心有餘悸。（圖／翻攝FB 張文綺 Shiny ）

