張文綺飛日本「癱倒浴缸送急診」 吃美食狂吐曝痛苦下場

張文綺飛日本癱倒浴缸送急診，吃美食狂吐曝痛苦下場。（圖／謝佩樺攝）

女星張文綺近年在主持領域成績亮眼，餐飲副業也經營地有聲有色，不過，她日前在節目《11點熱吵店》坦承今年運勢有些不順，「算是只要一出門就出事」，甚至到日本出外景，也身體不適、半夜狂吐，還整個人癱軟在浴缸裡，最後趕緊送急診才緩解症狀。

張文綺表示，原本去（2024）年要和爸媽到日本旅行，但因故無法參與，所以今年要到日本出外景時，她格外興奮期待。然而，日本便當很多是醃漬物加生食，她坦承自己不敢吃醃漬物，於是直接吃了生食，「吃下去的時候我發現我人怪怪的，可是我以為只是可能水土不服」。

到了當天晚上，她還是覺得整個人不對勁，甚至懷疑是否對生食過敏，但她依然先上床睡覺，半夜12、1點開始在廁所狂吐，同寢的工作人員剛好回房才驚覺她倒在浴缸裡。張文綺補充，當下全身癱軟，沒辦法拿手機，沒辦法跟別人聯繫，「因為我坐在馬桶上面已經很久，起來的時候我根本沒力氣，我是整個人跌進去浴缸裡面」。

後來等到導遊協助當翻譯，緊急到醫院檢查，並打了一針止吐藥，她才感受到狀況獲得緩解。事後她回憶這段經歷，整個檢查過程十分痛苦，也第一次在國外看醫生，雖然公司本來有保保險，但1萬台幣的掛號費仍相當驚人，而且當時的症狀已經吐到胃痙攣，黃疸有點燒到喉嚨，整個過程仍讓她心有餘悸。

