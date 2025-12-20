張文縱火又放煙霧彈僅為「吸引注意」？于北辰分析真正做案位置應是「這地點」！

論壇中心／綜合報導

台北捷運昨（19）日發生隨機殺人事件，嫌犯張文從下午5點多到北車M7出口丟擲煙霧彈，熱心民眾上前阻攔遭砍殺，隨後張文短暫返回旅館後6點多在到中山站丟擲煙霧彈，接著闖入誠品南西店，沿路砍傷不少路人，最終墜樓身亡。這起事件也造成包含兇嫌在內4人死亡，對此，無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目上分析，「嫌犯目標恐怕是鎖定誠品」。

于北辰分析，張文犯案絕對是有計畫過的，下午先是燒車子燒自己租屋處，把注意力吸引到縱火的地方，然後在跑到別的地方去丟煙霧彈，北車上前阻攔的大哥如果沒有過去，我認為第一時間他不會傷害對方，他丟煙霧彈跟縱火的目的都是要把警方吸引過去，「真正作案的位置應該是要在誠品」！

廣告 廣告

嫌犯在闖入百貨之後熟門熟路的往上跑，警政署長張榮興也說明，張文在12月18日曾到誠品問，要如何到頂樓拍攝耶誕燈造景，甚至承租旅館離誠品只有50公尺，且犯案後從逃生梯跑上頂樓，連開門都非常從容，顯示這地方對他來說相當熟悉，恐怕早已規劃好。

原文出處：張文縱火又放煙霧彈為「吸引注意」？于北辰分析：嫌犯目標是誠品！

更多民視新聞報導

員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」

警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」

