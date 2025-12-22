張文縱火持刀攻擊案 黃捷：跨轄區通報調度仍有強化空間 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對近日台北捷運發生張文隨機殺人重大治安事件，引發社會高度關注，立法委員黃捷今（22）日表示，社會應將焦點放在制度面的檢討，而非責怪第一線執勤的基層員警，政府有責任補強警政體系，確保執法人員能在安全、無後顧之憂的環境下執行任務。

黃捷指出，警政署長張榮興說明警方在接獲通報後，約4至6分鐘即趕抵現場，顯示第一線反應迅速。然而，本案在短時間內接連發生縱火、施放煙霧彈及持刀攻擊等跨區、跨類型犯罪行為，凸顯現行跨轄區通報機制與指揮調度仍有強化空間，若能更有效整合資訊，或有機會提前攔截犯嫌、降低傷害。

在警力配置方面，黃捷表示，目前台北捷運共有117個車站，外勤捷警僅168人，扣除輪班後，同一時間實際執勤警力不到80人，是否足以因應突發重大治安事件，值得進一步檢視。對此，張榮興也允諾將重新檢討相關人力配置問題。

針對裝備配發狀況，黃捷指出，有基層員警反映，因公發裝備品質不佳或配發不足，必須自行購買辣椒水、密錄器、警棍，甚至防彈背心。她要求警政署務必全面盤點現行裝備配發情形，確保裝備齊全、品質到位，讓基層員警在執勤時有足夠保障，真正成為他們的後盾。

此外，針對網路流傳「捷運警察無線電不通」的說法，黃捷轉述警政署澄清，該訊息為不實傳言，呼籲外界勿再以訛傳訛，以免影響社會秩序與基層士氣。她最後表示，願無辜的犧牲者安息、傷者早日康復，政府必須正視制度漏洞，儘速補強警政體系，避免類似悲劇再次發生。

照片來源：黃捷辦公室提供

