張文翻版？焚身男與家人斷聯多年 動機成謎

警消合力將嫌犯押制。（圖／東森新聞）





新北市板橋昨（9日）下班、下課尖峰時段，一名35歲的男子徒步走進加油站往自己身上淋汽油，再拿出打火機點火。整起加油站驚魂，警方查出，男子是刻意從土城搭公車到板橋引火，犯案時身上只有身分證跟150元現金，手機也沒有SIM卡。由於男子被送醫之後拒絕開口講話，如今又因為打針劑陷入昏迷，為了追出他的犯案動機，警方先查訪家人，男子的父親在北投開五金行，但鄰居透露，一家人關係疏遠。

縱火嫌犯老家就在台北市北投區，警方當時上門的時候，他的父親說嫌犯已經2、3年沒有回家，也沒有跟家裡聯絡，因此不知道他的犯案動機。

廣告 廣告

嫌犯的父親經營五金行超過30年，過去嫌犯還會幫爸爸顧店，但多年前他突然離開家裡。嫌犯父親鄰居：「應該很久都沒回來，家裡不溫暖，不然以前他在幫他爸顧店，他們五金行昨（9日）也休息。警察問我說有沒有看過那個人，我說我看過，很久沒回來，他就說嫌犯被關，才放出來又惹事了。」

根據警方調查，嫌犯居無定所，他多次偷車，從中部偷到北部，就是抓不怕。案發前在現場徘徊，監視器還原，昨天下午4點40分，嫌犯從土城搭公車到新北市板橋四川路一段，在附近閒晃一小時，再步行到加油站，現場觀察5分鐘之後，趁加油站員工在忙伺機而動。

中油發言人：「當下加油員要拿發票給前一名已經加完油的顧客，那這個正在加油的消費者，他突然把加油槍拔起來，就往他身上噴，所以我們同仁看到，他是剛好加是27元。」

警方追查，嫌犯當時身上只有帶身分證以及現金150元，還有一副眼鏡。他的手機螢幕因為滅火而損壞，究竟他從哪裡出發，為什麼要特地來到板橋民族路加油站引火，犯案動機因為嫌犯昏迷，至今仍是一團謎。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

社區驚傳墜樓！56歲獨居婦高處墜落 重摔中庭明顯死亡

獨家／委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌

男大生公車上伸狼爪 猥褻同校女學生27分鐘！下場慘了

