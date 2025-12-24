張文聖誕節已預訂「箱屍案旅館」！驚悚計畫曝光

震驚全台的北捷隨機殺人案出現重大發展。檢警深入調查27歲兇嫌張文的犯案軌跡，發現其縝密規劃令人毛骨悚然。

根據警方調查，張文今年1月在台北市中正區公園路租下一間套房作為據點。12月17日，也就是犯案前3天，他攜帶大量行李入住中山區誠品南西店附近的千慧旅館，將此處打造成存放武器的「前進基地」。警方在旅館房內查獲長短刀械、15枚汽油彈、噴槍打火機等大量武器，宛如軍械庫。

更令人不寒而慄的是，警方查閱張文的訂房紀錄發現，他在12月13日同時預訂了兩間旅館。除了實際入住的千慧旅館（12月17日至20日）外，他還預訂了大同區另一間旅館，入住日期為12月25日至27日，恰逢聖誕節連假期間。然而由於Visa金融卡餘額不足，第二間旅館的訂房最終失敗。

這間位於大同區的旅館並非普通旅店，正是2018年轟動台港兩地的「香港情侶箱屍案」發生地點。當年香港男子陳同佳在此勒斃懷孕女友潘曉穎，將屍體裝入粉紅色行李箱後棄屍，隨後潛逃回香港。該案不僅震驚社會，更間接引發香港反送中運動。

警方解密張文的電腦雲端資料與Google地圖紀錄，發現地圖上密密麻麻的標記，疑似計畫多點連續攻擊。檢警高度懷疑，張文原本規劃在完成首波攻擊後轉移陣地，準備在聖誕節人潮眾多時發動更致命的第三波攻擊。

關於張文墜樓身亡，警方提出新的偵辦方向。張文可能並非畏罪自殺，而是計畫攀爬建築物逃逸時，因不熟悉地形加上現場堆積的回收紙箱緩衝不足，導致意外失足墜樓身亡。這起意外可能無意間阻止了更大規模的聖誕節屠殺計畫。

檢警調查發現，失業兩年的張文資金主要來自母親。2023年其母透過無摺帳戶匯款45萬元，2023年至2025年期間每3個月給予3萬至6萬元不等金額，總計約37萬元。張文雙親23日在兒子遺體解剖後，向受害者家屬及社會大眾下跪道歉。

目前警方確認張文計畫為一次性犯案，鎖定北車及中山商圈，暫無跡象顯示還有其他攻擊目標。然而張文選擇預訂「箱屍案旅館」的真實動機，以及是否確實規劃第三波攻擊，仍待檢警持續釐清更多細節。

