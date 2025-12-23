張文聖誕節訂第二基地！距誠品南西4分鐘路程 疑第三波恐攻

張文有預訂另一家大同區旅店。（圖／TVBS）

台灣警方近日深入調查北車和中山商圈恐怖攻擊案，發現兇嫌張文除了案發前入住的「前進基地」外，還備妥了位於北市大同區商旅的「第二基地」，預定於聖誕節入住。警方查明張文金流和犯案工具來源後，發現他在訂房網站上預訂了12月25日至27日三天的住宿，該旅館步行至誠品南西店僅需4分鐘，引發各界對兇嫌是否計劃第三波攻擊的關注。特別值得注意的是，這家旅館曾是2018年香港情侶命案的案發地點。

警方調查發現，張文在12月19日犯下恐怖攻擊事件後，原本認為攻擊行動僅限於中山商圈。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，張文的計畫非常明確，就是在中山區林森北路縱火，然後在北車攻擊，之後再攻擊誠品南西店（張文筆記中稱為「中山百貨」），計畫書到這裡就結束了，沒有記載其他攻擊點。

然而，專案小組查證張文的電子郵件後發現，他曾在訂房網站預訂12月25日至27日三天，入住大同區巷弄內的一間旅館。這讓警方不禁懷疑，張文是否計劃在聖誕節甚至跨年時段發動第三波攻擊，鎖定人潮密集的場所。

警方曾進入張文的旅館房間搜查，在他從租屋處帶來的推車裡發現11顆尚未使用的汽油彈。據了解，張文在訂房網站上先預訂「前進基地」三晚，時間是12月17日至19日，後來又在大同區另一家旅館下訂12月25日至27日。值得注意的是，這間旅館步行至誠品南西店僅需270公尺，約4分鐘路程。但張文在12月20日至24日期間的行蹤目前仍不清楚。

誠品員工先前透露，張文墜樓死亡的地方平常堆滿紙箱，引發外界猜測他是否早已規劃好逃亡路線，打算跳到紙箱上藉機脫逃。更令人驚訝的是，張文預訂的大同區旅館，竟然就是2018年香港情侶命案的發生地，當時陳同佳在該旅館殺害女友並棄屍。儘管目前查出張文有預訂第二間旅館，但其計畫書並未詳細說明，真實情況仍有待進一步調查。

