張文背景起底！台中當保全成「頭痛人物」 僅2月遭開除

台北捷運、中山商圈發生隨機攻擊案，兇手張文曾在台中社區擔任保全，並與同事、住戶多次起衝突。 圖：警政署提供

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈隨機攻擊案震驚社會，27歲張文釀成4死11傷慘劇，自己更是在犯案後墜樓身亡，隨著警方調查，張文的背景陸續曝光，曾因逃避教召遭通緝、酒駕遭軍方汰除，3、4年前在台中北區一處社區擔任保全，工作態度擺爛，還與住戶、同事爆發口角鬧上警局。

張文高職就讀永平工商餐飲科，大學則轉攻雲林虎尾科技大學資工系，畢業後進入空軍擔任通訊兵，卻因酒駕遭軍方依規定「汰除」，隨後工作不穩定，在2022年間於台中市北區某社區大樓擔任保全，根據《TVBS》報導，當時就是社區的「頭痛人物」。

廣告 廣告

張文擔任保全期間，幾乎手機不離手忙著打電玩，曾因「送龍眼」等瑣碎小事與住戶發生強烈爭執，更因值班交接細節與同事在社區大廳咆哮爭吵，甚至多次鬧到警方出面調停。因投訴不斷，物業公司短短2個月內便將其辭退。

社區住戶看到新聞大受驚嚇，張文任職時外貌與媒體報導的樣貌「判若兩人」，推測其在逃亡通緝期間，不僅生活失序，外型也有巨大轉變，至今仍難以想像，過去與殺人犯有如此近距離的接觸。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

曝11年前鄭捷「對自己露出詭異笑容」！網籲勿檢討受害者不反抗：那一刻只剩恐懼

張文犯案完整時間軸曝光！4分鐘狂丟20顆汽油、煙霧彈 變裝混人群進中山地下街