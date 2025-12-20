張文背景起底！曾就讀桃園永平工商 昔日同窗曝「熱心助人很乖巧」

涉嫌犯下台北車站、捷運中山站隨機砍人事件的男子張文曾就讀桃園市永平工商。（翻攝自張文臉書）

台北市昨（19日）發生隨機砍人事件，釀成4死、11傷的慘劇。已經死亡的嫌犯張文背景也被起底，據了解，張文曾就讀桃園市永平工商，在校期間行為表現良好，熱心公益，平日與同學相處和睦；然而，就有同學透露，張文在校個性孤僻，鮮少與同學來往，但平常熱心助人，驚訝他竟犯下如此重大刑案。

涉嫌犯下台北車站、捷運中山站隨機攻擊的男子張文曾就讀桃園市永平工商餐飲科，擔任幹部獲得25次嘉獎、4次小功，出缺席正常，並無曠課記錄，校方指出，張文在校期間行為表現良好，熱心公益，「平日與同學相處和睦，沒有不良事蹟」。

另據《ETtoday新聞雲》報導，張文的郭姓高中同學受訪時透露，他就讀的是永平工商餐飲科建教合作班，在校表現相當孤僻，鮮少與同學來往，在校成績並不突出，交友上僅與1名同學有交情，課餘時間也較少和同學一同出遊。

不過，郭姓同學也說，張文平時熱心助人，同學有困難時都會第一時間伸出援手，在同學心中是乖巧的小孩，很意外變成這樣，「但是不知道這幾年的變化如此之大，甚至變成冷血殺人犯」。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





