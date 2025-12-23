張文能在「智慧城市」亂竄？ 張景森曝歐洲經驗：台灣太平太久了

27歲張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下隨機縱火、殺人案，釀重大傷亡，引發社會高度關注，警方深入調查他的犯案動機。行政院前政務委員張景森以自己過去在歐洲某機場等候轉機時慢跑，卻引來安保人員關切的經驗，認為台灣太平太久了，人們對於公共場所的安全維護漫不經心。

台北捷運台北車站、中山商圈於12月19日發生縱火、隨機殺人事件，引發社會高度關注。（資料照／翻攝畫面）

張景森在臉書發文，針對這次北捷隨機殺人案與城市安全治理，表達看法與建議。他認為「智慧城市」不是廢話！但喊了智慧化很多年，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

張景森自曝，今年7月，他在歐洲某個機場轉機，由於候機時間太長，窮極無聊，就在航廈裡一個偏僻的角落慢跑。本來打算跑完21公里半馬，結果幾分鐘內，安保人員就到達現場查看、制止。

張景森說，原來他開始奔跑不到半分鐘，航廈裡的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為，立刻通報安保人員前來處理。

張景森指出，這經驗讓他深深體會到，人家機場反恐作業已經相當先進。公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應。對照台灣，太平太久了，人們對於公共場所的安全維護漫不經心。

張景森提到，公共交通場站和大型公共空間，雖然監視器數量不少，但多數仍停留在被動錄影階段，對事後辦案有幫助，但是對緊急應變沒什麼太大幫助。因為缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。

行政院前政務委員張景森。（取自張景森臉書）

因此，張景森提出提出幾個建議，讓「張文們」的行動及早被發現和行蹤即時被掌握：

1. 智慧監控：導入 AI 行為分析，可偵測奔跑、擁擠異常、跨越限制區域等行為，並且可以鎖定追蹤嫌犯的路徑。

2. 即時警報：監控系統與保全、站務、警察應該建立即時通報機制。

3. 快速反應：定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內處理。

4. 隱私保障：在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，讓智慧安全既有效又合理。

張景森強調，他的經驗顯示AI技術完全可行，且能大幅提升公共場所安全與乘客心理安心感。台灣若能借鏡此模式，公共交通維安將不再僅靠人力巡邏，而是形成智慧、快速、精準的安全防護網。

