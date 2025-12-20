張文臉書照曝光母校！ 校方：就學時表現好

這起台北市的隨機攻擊案，也讓外界好奇兇嫌張文的身分背景，而根據曝光的臉書帳號，也意外發現，張文是畢業於桃園的永平工商，對此校方僅低調回應，校友張文，是否為犯案人，無從查證，但自永平工商畢業的張文，就學期間表現良好！

兇嫌張文的臉書曝光。（圖／TVBS）

張文的社群媒體資料雖然稀少，但仍透露了一些個人訊息。他的臉書大頭照停留在2014年，朋友數量僅有44名。從照片中可見，張文就讀永平工商，畢業時穿著紅背心白襯衫的制服，頭髮經過特別造型，似乎特別喜歡抿嘴微笑的表情。校方以文字回應媒體查詢時表示，雖然無法確認犯案者身分，但曾就讀該校的張文學業平均成績都在85分以上，三年內獲得4支小功與25支嘉獎，與同學相處和睦且無不良事蹟，高三下學期還曾到知名日料店實習。

廣告 廣告

平面媒體報導中，有張文的同學透露他性格較為孤僻，只與一名同學比較親近，但若同學遇到困難，他仍會第一時間伸出援手。這位昔日同學變成殺人犯的消息讓人難以置信。永平工商的學生得知此事後感到相當震驚，有學生表示：「我覺得有點嚇到」，「我覺得應該是個人問題吧」，另一名住在楊梅的學生更表示：「看到新聞的時候就很怕，而且他老家就是在楊梅，就是在我家附近。」

除了在校學生，母校的學弟妹們對這個消息同樣感到震驚。據了解，張文自2016年畢業後就未曾返校，也沒有繼續升學。他畢業後的動向是加入空軍服志願役，但之後的社交活動似乎如同他的臉書一樣，再也沒有更新。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／賴清德親下4指示 要內政部建置「反恐警力」

北捷中山砍人／張文「死前遺言」曝光！ 凶殘狂喊1句

北捷中山砍人派翠克嚇爆：太近了 支持死刑「關鍵原因」曝

張文租屋處曝光！ 北捷犯案前 先縱火燒屋

