張文臉書照曝光！母校遭起底 校方曝：就學表現良好、曾獲4小功25嘉獎

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，曾就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，對此，校方低調回應表示校友「張文」，是否為嫌犯無從查證，只表示其就學期間表現良好。

事件發生後，張文的高中同學在社群平台上留言PO出張文的正面照，可見他就學期間的外型陽光，與同學出遊時更露出燦爛微笑，與犯下恐怖殺人案的身影產生強烈對比；高中同學也透露，張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，在102年入學並於105年畢業，就學期間與他相處時，感覺張文個性偏內向、孤僻，但班上或同學有困難時，張文常會在第一間幫忙，也從未發生明顯的偏差行為。

據《TVBS新聞網》報導，校方低調回應，無法確認犯案者身分，不過曾就讀該校的張文，平均成績都在85分以上，在校三年期間共獲得4支小功、25支嘉獎，高三下學期還曾經到知名日料店實習，與同學相處也不曾發生不良事蹟。

高中同學透露，張文個性偏內向、孤僻。（圖／民眾提供）

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文，19日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷。

