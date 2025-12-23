張文自製仿「恐怖燒夷彈」專家：目的火燒的廣又大！

張文自製混合汽油彈（圖／東森新聞）





張文自製的混合汽油彈，現在警方也公布了照片，軍事專家分析，之所以會呈現分層狀態，就是因為混合了三種不同的燃燒液體，而且按照密度和體積不同，因此呈現雞尾酒狀，但張文心態可惡，因為這樣的自製汽油彈，目的是為了燃燒面積廣，而且火燒得又大又旺。

這一瓶又一瓶目測一公升裝，淡黃色的瓶裝液體，就是張文自製的汽油彈，上頭捆有麻繩用紅色瓶蓋蓋住，但往下看這液體的分層就像雞尾酒，因為體積密度不同，因此呈現漸層狀態，但這些通通都是會燃燒的液體，簡單來說它就是一顆混合型的汽油彈，軍事專家蘇紫雲：「有分層也就是，它混合不同的燃燒液體，比較像是恐怖份子，或是軍規在設計相關燃燒彈的時候的用法。」

就像是軍規用的汽油彈，之所以會有分層，就是因為不同性質的燃燒液體，軍事專家分析，目的就是為了燒的面積廣火又大，實在非常可惡，軍事專家蘇紫雲：「比較輕的燃燒液體，它要是快速的潑灑出去，那比較重的燃燒液體，就是求它的燃燒溫度比較高，同時燃燒的持續力比較長，所以第一個就是求大面積的潑灑，第二個求深層的燃燒。」

非常有計畫的攻擊真是讓人毛骨悚然，張文犯下隨機殺人案之後，警方首度對外公布的犯案工具，其中包括它所穿的戰術背心，兩百多元就買的到，當中租屋處被搜出13把刀，其中兩把長刀曝光，這是所謂制式戰術用刀，雙面刀刃而光是刀刃就有30公分，是電影中的復刻品，電影《浴血任務》2中，尚克勞德・范達美，使用的刀款穿刺力極強。

警方公布張文犯案工具（圖／東森新聞）

張文犯案時所拿的就是復刻品，再來看看他所配戴的黑色電子錶，產地是中國網路上都買得到，價格兩三百元不等，張文很多犯案工具，都透過網路從大陸買進，而張文對軍事裝備，生存遊戲工具熟悉，他所選購的都是網購幾百元，好入手的裝備，籌畫近兩年的攻擊行動，張文密謀計畫，需要配戴的所有裝備，攻擊時的武器都一一網購蒐集，就再齊全之後展開行動，有了這場劇烈的悲痛。

