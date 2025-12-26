張文自製汽油彈驚見白色沉積物 「燒夷彈」越戰用過：火焰能附著皮膚

張文自製汽油彈，都存放在入住的飯店。北市刑大提供



逃兵通緝犯張文涉北捷隨機殺人，最後墜樓身亡，檢警專案小組從其平板網搜紀錄、落腳旅館等地，搜出自製汽油彈。《鏡週刊》報導，張文製作的汽油彈，內容物中的液體分層，底下有白色沉積物，疑似為俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈，越戰時被大量使用，一旦燃燒後對人丟擲，這些化學物質會附著在人的皮膚上，原料竟在化工行都可取得。

檢警查出，張文訂下第一家旅館的入住時間是12/17至12/20，另一家「箱屍案」旅館入住時間則是12/25至12/27。第一家旅館，張文採現金支付，第二家旅館因餘額不足，導致下訂失敗；不排除他鎖定聖誕節、跨年期間的活動進行攻擊。

案發後，檢警在張文入住的第一家旅館，找到長短刀、汽油彈15枚、噴槍打火機等物品，旅館房內宛如軍械庫，也讓張文的犯罪輪廓更加清晰。

張文在北捷殺人釀成4死11人傷，其雙親第一時間稱已經兩年沒和張文聯繫，不過，檢警調查，張文失業這兩年，不少錢是由母親金援，包含2023年媽媽透過無摺帳戶給他45萬元，2023年至2025年間媽媽每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元。張文的雙親23日在兒子遺體解剖後，下跪向受害者家屬以及社會大眾道歉。

張文在北捷台北火車站做案時，脫下雨衣，露出戰術背心、戴上防毒面具。北市警提供

