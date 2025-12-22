張文自製爆裂物鑑定報告今出爐！警公開鑑定報告

張文還在其他平台買了玻璃空瓶、煤油桶、瓦斯等材料自製汽油彈。（圖／東森新聞）





張文隨機殺人案，警方調查他從今天一月就開始籌畫購買材料，化名「張峰嚴」在露天買煙霧彈，對此，露天表示商品合規，但第一時間已下架。而張文還在其他平台買了玻璃空瓶、煤油桶、瓦斯等材料自製汽油彈。包括北車、中山站案發現場，和旅館就查到超過50瓶。北市警方在今天（22）收到爆裂物鑑定報告，將持續追查火力來源。

張文火力驚人，警方追查搜出的爆裂物，第一時間交到刑事局進行勘驗，而案發後第三天也就是22日，（檢驗報告）將交到北市警局，釐清案情。

畢竟看看他犯案前，曾多次燒車燒機車燒雜物，似乎就是在測試火力，警方從他的租處，住過的旅館和案發現場，查扣大量爆裂物，汽油彈裡爆裂物中，成分到底是什麼，東西從哪裡來怎麼做，警方拿到鑑定報告，將進一步往上追查，張文網購材料，組織軍火彈藥。

張文的租屋處被搜出網路賣場包裹，上頭是他刻意化名，不是張文而是「張峰嚴」，疑似是網購煙霧彈，在平台找到貿易商購買，跟據了解這家貿易商，平時也會提供服務，給軍警相關單位。

警方調查，張文今年1月購買24顆煙霧彈，今年11月開始自製汽油彈，買至少50個玻璃空瓶，北車扣到15瓶汽油彈，中山扣到15瓶，大同區旅館23瓶，租屋處則是搜出，5桶汽油桶，瓦斯罐噴槍打火機，甲醇等易燃物及相關工具材料。



張文原定謀殺計畫是燃放煙霧彈製造恐慌，縱火後再攻擊人群，犯案心思縝密，籌備布局購買道具，要釐清他到底還準備多少驚人火力。

