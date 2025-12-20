張文與友「微笑」出遊照片曝！同學憶：畢業後變了個人

張文學生時期照片。（圖／東森新聞）





捷運台北車站及中山站於昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，包括27歲嫌犯張文在內，共有4人死亡、11人受傷，震驚全台社會。而張文過往的經歷也被挖出，他在永平工商餐飲科建教合作班的同學也接受採訪，並表示他為人孤僻安靜，但因跟他其實不算熟，所以沒有太多感觸。

張文同學表示，他們一同就讀於永平工商餐飲科建教合作班，針對他的個性，同學指出「其實他平常蠻透明，沒有特別的舉動」。並表示張文平時人還算不錯，人也蠻熱心的，如果有小事，他也會挺身而出、出手幫忙，怎料畢業之後，就像變了個人一樣。

校長透露，張文於2013年入學，就學期間平均分數皆超過85分，成績表現不差，也曾獲25次嘉獎、4次小功，出缺席狀況正常，沒有曠課紀錄，平日與同學相處和睦，也未曾有不良事蹟。同學強調，「沒有看過他會玩軍事玩具，比較孤僻安靜，那時候蠻正常，真的都乖乖的這樣」。

事件發生後，因為在事發當下無法看清是誰痛下殺手，但得知是張文後，同學們都感到相當震驚。張文同學表示，「因為他的名字不常見，又是桃園人，年齡也差不多，才會覺得會不會就是他」。有同學拿出2015年左右，張文與同學一起去福隆沙雕拍的合照。同學表示「我也忘記主揪是誰，可能是跟他比較好的朋友」。如今張文變了一個人，更預謀跑到人來人往的市區犯案，也讓同學感到相當震驚。

有同學拿出2015年左右，張文與同學一起去福隆沙雕拍的合照。（圖／東森新聞）

