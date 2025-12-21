張文與父母兄長疏遠 吳娟瑜：讓孩子找到家中地位與自我價值

12月19日傍晚台北發生隨機傷人案，27歲張文犯下台北捷運無差別攻擊案。(記者方賓照攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕27歲張文犯下台北捷運無差別攻擊案，傳出他犯案前與家庭關係疏離，已2年多沒見父母，與哥哥更是5年未見，隨張文墜樓身亡，外界紛紛揣測其狀況；兩性親子關係專家吳娟瑜表示，推測張家恐家庭教育功能薄弱，導致張文遭遇挫敗，也沒有回頭尋求家人支持，籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值，避免走偏路與憾事。

張文在捷運台北車站與中山站犯下投擲煙霧彈與持刀殺人的無差別攻擊行為，最後墜樓身亡；張文家庭背景也遭起底，他父親為工程師、母親為會計師，有一個哥哥，從小家境無虞，張文則曾就讀高職餐飲科，老師稱他行為良好、熱心公益、無缺席曠課、平均成績85分，但個性內向孤僻；案發後張家父母到案稱，與張文2年多未見「曾想找他卻找不到」，其哥哥也向警方稱5年未見弟弟，家庭關係疏離。

吳娟瑜表示，從張文事件看見，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外受挫，沒有回頭尋找家庭支持，並推測他無情緒出口，經常壓抑退縮，而從學校表現看，他其實得很多嘉獎，熱心公益，表示曾是正面熱情的孩子，但哥哥表現後續的孤狼行為，研判是他已放棄自己，認為沒有人了解他。

吳娟瑜認為，一個家庭看孩子成長，不是只看分數、名次，而是每個孩子都有個性與長處，也不應該將兄弟姊妹拿來比較，自己過去演講過8千場次，發現台灣太多家庭結構都很類似，父親嚴厲、母親軟弱、手足比較等，也會讓孩子不服氣，導致越想越過分，家人不理解，手足又優秀，讓其心中更加挫敗。

吳娟瑜建議，其實孩子需要「信任、引導、支持、理解」，才能化解這些誤會，且孩子從父母、兄弟姊妹之中，得到自我價值感「太重要了」，若張文的家庭功能完整，當他軍中受挫，父母其實可以適時提供關心與支持，理解他暫時無法回到軍中，「但爸媽都了解你、支持你，看你要做什麼都行」

至於手足比較問題，吳娟瑜也建議，小時候可能手足彼此之間不懂，只知道父母生氣要趕快讀書討好他們，但兄弟姊妹的誤會從未化解，長大後應適時找出來聊天吃飯，聽一聽當年問題，有不妥處應道歉，表達「重新開始」意願。

吳娟瑜呼籲，應讓每個孩子看到自己回到家「有位子」，有存在的必要性；另外，張文也沒有習慣求助，社會教育也應引導每個人，當心中有什麼痛苦，不知如何解答時，可以向生命線1995、張老師專線1980等社會資源求助，說一說、講一講，藉此預防憾事發生。

