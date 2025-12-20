張文與父母2年未聯繫 曾通報失蹤！鄰嘆：父母老實人

張文父母戴著口罩一早來到殯儀館確認身分。（圖／東森新聞）





警方為了釐清張文犯案動機，循線找上了他的桃園老家，將以前的手機、筆電以及軍中酒駕的悔過書帶回。但根據了解，張文跟父母已經有2年沒聯絡，哥哥也5年沒聯繫，甚至還曾因此通報失蹤。這回接獲消息，卻是兒子成了殺人犯還墜樓，如今認屍出現在殯儀館，面對媒體沒有任何回應。

張文父母戴著口罩，一早來到殯儀館確認身分，面對記者問話低頭不願回應，快步上車返回住家，怎麼也沒想到，好好的兒子先是不與家裡連繫，好不容易有消息，卻成了殺人兇手。

張文父母vs.記者：「平常跟兒子有聯繫嗎？我們可以稍微講一下嗎？」

張文墜樓後，警方第一時間除了找父母作筆錄調查，也到桃園住處進行搜查，警方扣走張文以前的手機、電腦以及在軍中酒駕的悔過書。

台北刑大偵查第二隊長陳冠良：「很久沒回家了，所以屬於他的東西又跟案件有關的不多。」

據了解，張文家住桃園楊梅，爸爸是工程師，媽媽是工廠會計，他與家人間情感淡薄，跟父母2年沒聯絡，家人焦急還曾因此通報失蹤；而哥哥在高雄工作，兄弟倆也已經5年沒見面。

鄰居：「我是看相片，就像他老爸啦，年輕的沒看過啦，老的時常會，時常會牽一條狗去散步啦。前面是點頭之交，點頭點到後面去，他就不回我。」

鄰居：「這邊的小孩子看起來都乖乖的，可是去外面就不知道，奇怪怎麼會這樣，因為本身他爸爸媽媽就是老實人。」

據了解，張文大學畢業後，當志願役因酒駕被汰除，後因教召未報到遭通緝，有妨害名譽及公共危險前科。張文縝密規劃傷及無辜，張文父母恐怕也和大眾一樣，有滿滿問號，到底什麼原因，讓他籌畫整起無差別攻擊，檢警持續拼湊。

