張文藏大量「未用武器」！警方驚見11顆汽油彈推車藏 床上再添4顆

台北市警方在張文恐怖攻擊案後續調查中，於其入住的中山站旅館發現多達23個汽油彈，引發外界對可能存在後續攻擊計畫的擔憂。警方表示，根據查獲的計畫書，張文僅列出台北車站及中山站兩處攻擊目標，其中特別註記「中山百貨」，即誠品南西店。儘管張文在台北車站僅使用了3個汽油彈，但其準備數量之多，以及事後仍有大量未使用的汽油彈，讓調查人員不得不謹慎評估是否還有其他未知的攻擊計畫。

張文自製汽油彈，在北車遭燒毀。（圖／TVBS）

警方在張文入住的旅館房間內進行搜查時，發現情況令人震驚。在他從租屋處帶來的推車裡，警方找到了11顆汽油彈；床上還有4顆用氣泡紙包裝的汽油彈。相較於台北車站攻擊中使用的3個汽油彈，這些未使用的危險物品數量龐大，若全部引爆，後果將不堪設想。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，張文的計畫書中明確記載了兩處攻擊地點：先是林森北路縱火，接著在台北車站攻擊，最後在誠品南西店結束行動。

現場畫面顯示，張文在台北車站地下街丟擲汽油彈的瞬間，白煙伴隨著火光迅速蔓延。當其中一個汽油彈擊中牆壁後開始燃燒冒煙，地下街很快就煙霧瀰漫，民眾紛紛逃離現場。警方在現場發現被燒毀的汽油彈殘骸，包括麻繩、塑膠蓋和焦黑的瓶身。所幸張文在台北車站只使用了3個汽油彈，其餘的被燒毀，避免了災害進一步擴大。

警方目前正努力釐清張文製作汽油彈的時間線和採購途徑。由於沒有發票等直接證據，調查人員只能透過回溯張文的行動足跡，確認他曾前往哪些地方購買汽油，以及何時開始製作這些危險物品。雖然計畫書中只記載了兩處攻擊地點，但大量未使用的汽油彈仍讓人感到不安，警方將持續深入調查此案的所有細節。

