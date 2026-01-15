張文藏「越南屠夫」案！暗網真實虐殺影片流出：男遭斬首肢解烹煮

國際中心／綜合報導

27歲張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，他最終墜樓身亡，檢警追查其犯案動機，發現他刻意燒毀的電腦裡，竟暗藏多筆毛骨悚然的訊息，其中包括針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等關鍵字，累計1搜索810筆紀錄，另外，還包括建立了一個「越南屠夫分屍案」的資料夾，並取名為「Dead」，裡面裝滿恐怖分屍照，檢警研判，張文此舉無疑加劇了「無差別攻擊的意念」。

張文犯下隨機殺人案，電腦暗藏「越南屠夫分屍案」的資料夾。（圖／翻攝畫面）

據了解，「越南屠夫」分屍一案，始於「暗網」流出的真實的謀殺影片，當時影片在許多加密通訊軟體上流傳，內容為一名男子於自瀆時，突然遭另一名戴口罩的男子斬首、分屍，甚至部分屍塊被做成菜餚，更有外國媒體報導稱「可能是首部真實的虐殺影片」。而影片於去年2月間流傳開來，引發網路議論，網友們紛紛開始追蹤影片兇嫌與受害者。

最終，線索指向了越南一位37歲的男子阮春達（Nguyễn Xuân Đạt），據悉他曾在多個社交平台，表達自己想被斬首的傾向，而其母親則表示，自阮春達父親去世之後，她與兒子已有10年未聯繫。越南警方獲報後展開調查，證實了影片中的死者確實為阮春達，嫌犯則是57歲的男子段文創（Đoàn Văn Sáng），過去曾擔任諒山省市場管理隊第四隊副隊長。

越南警方調查，2人是在2020年間，透過社交軟體上認識，之後段文創約阮春達見面，並趁機將其殺害，之後殘忍分屍。段文創犯案後，通過洗刷、銷毀痕跡和棄屍等行為，來隱藏犯罪事實及逃避執法機關追查，最終被警方抓獲，目前被依謀殺罪起訴，整起案件正在審理中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

