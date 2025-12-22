張文虎科大論文驚見「自拍照當報告」 4年前長相曝

張文求學背景再曝光。（圖／翻攝劉宇臉書）





張文求學背景再曝光，網紅「四叉貓」發文曝光張文的臉書、求學與研究紀錄，發現張文在虎尾科技大學，曾經完成與人臉辨識相關的研究計畫，報告中使用了自己的照片作為範例，還獲得科技部補助。

帶起半黑框眼鏡，自拍時眼神空洞，他就是犯下震驚社會的北捷台北車站和中山商圈，隨機攻擊造成3死11傷的兇手張文，在犯案後也墜樓身亡。

網紅四叉貓發文曝光張文的臉書，求學與研究紀錄，表示張文考入虎尾科技大學資訊工程系，完成了一項與人臉辨識相關的研究計畫，報告中使用了張文自己的自拍照片，作為示範樣本，推測拍攝時間約在2021年前後。

廣告 廣告

這個計畫還獲得科技部補助，貼文引發討論，有人認為光是看照片，就可以發現眼神有多不一樣，對此虎尾科大也證實張文是109年度的畢業校友，在校期間學業品行正常，畢業後就沒有在和師生有互動聯繫，對於攻擊事件深感傷痛與遺憾，對受害者及家屬致上深切的關懷與安慰。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

高虹安又慘了！論文案遭判定「抄襲」 須賠償40萬

女研究生「論文遭丟地上」 怒控教授性侵 法院判無罪

海大副校長涉論文抄襲 校方：全案依法處理

