張文處極度疏離、社會孤立狀態 專案小組：查無求學或軍中遭罷凌情形

台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明偵查過程。(記者陳志曲攝)

〔記者王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇；台北地檢署今日偵查終結，公布調查結果，雖張文哥哥撰寫的卡片，內容提及張文疑似於求學、軍旅生活遭霸凌，但專案小組調查後認為，查無相關事證足認張文求學、服役期間有遭霸凌情事。

專案小組調查，張文個性內向、木訥、壓抑，另經檢視其名下Line、Facebook、Discord等社群帳號，亦顯示他社群參與程度有限，他於大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態，且自2021年6月間自保全公司離職後，幾乎與家人斷聯，他長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

專案小組掌握，張文對於制度化、責任式的職場環境明顯適應不良，在心理負荷上升，對自我產生高度不安、不確定與不信任的情況下，即出現防衛退縮與逃避行為，社會角色反覆中斷，不符個人與家人期待，其與職涯、人際與社會期待逐步脫鉤，脫離於家庭與社會之外，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深其個人的反社會情節。

雖張文哥哥撰寫的卡片，內容雖提及張文疑似於求學、軍旅生活遭霸凌，但張文哥哥證稱僅是猜測等語，且依證人所述，並未見聞張文在大學、服役期間有遭霸凌情形等語，而依張文與其母親的相關通訊軟體對話紀錄，均未見兩人曾論及任何軍中有遭霸凌內容，且依張文的iPhone 8 Plus手機，相關網路搜尋紀錄亦未見軍中霸凌等資訊，尚查無相關事證足認張文求學、服役期間有遭霸凌情事。

