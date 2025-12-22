張文血洗北捷釀4死！防模仿效應高檢署出手：成立督導應變小組

即時中心／潘柏廷報導

北捷台北車站、中山站週邊商圈19日隨機砍人事件，造成4死11傷；豈料，現在網路上卻出現揚言要在車站放置炸彈、持刀砍人的恐嚇訊息，被外界認為在模仿本次北捷攻擊凶嫌、27歲男子張文。對此，高檢署今（22）日宣布，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。





高檢署今日表示，近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，已成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。

接著，高檢署指出，各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。

另高檢署也要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。同時，也呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護社會安定。

最後高檢署強調，將持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，與各界攜手，守護人民生命安全與社會秩序。

