張文血洗釀4死！誠品南西店外花束哀悼 一卡片喊「我會好好活下去」

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

桃園27歲男子張文19日在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈，並持長刀隨機砍人，最後逃至誠品南西站後墜樓輕生不治，造成包含凶嫌在內共4人身亡，引起社會高度關注。誠品南西店昨（20）日宣布暫停營業後，今（21）日則恢復正常狀態，而在店外可以看到不少民眾留下的花束及卡片，就是悼念本起事故的罹難者，其中有民眾在卡片寫下原因在感情、工作不順想不開，但因這件事情喊「我會好好活下去」。

張文預謀在捷運台北車站、中山站發起連環攻擊事件，直到他在誠品南西店墜樓輕生後，事件才暫告段落；但這場突如其來的攻擊事件，包含張文本人共4人身亡，其中北車為57歲余姓男子因阻擋嫌犯，而被刺中重傷送醫不治，另外2名民眾則是在中山站附近被砍傷而亡。

快新聞／張文洗血釀4死！誠品南西店外花束哀悼 一卡片喊「我會好好活下去」

誠品南西店今日恢復營業。（圖／民視新聞）

誠品南西店昨日暫停營業後，今日再度重新開張，現場可以看到除工作人員正在整理，準備迎接客人再度光臨外，在誠品南西店外則有擺放的花束與卡片，便是民眾向罹難者表達哀悼之意。

值得注意的是，有民眾在卡片寫說很遺憾發生這件事，並提到原先因喜歡的人不喜歡他，工作也不正常想不開，但因這件事讓他對生命想了很多，「我會好好活下去」，相關畫面也隨之曝光。

快新聞／誠品南西遭襲！今恢復營業 花束卡片致意

誠品南西店外擺放的花束與卡片。（圖／民視新聞）

快新聞／誠品南西遭襲！今恢復營業 花束卡片致意

誠品南西店外擺放的花束與卡片。（圖／民視新聞）

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

