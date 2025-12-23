張文行兇時「北車內沒有警察」 游淑慧揭勤務空檔：下班課尖峰時間時段
記者李鴻典／台北報導
台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧昨（22）召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告。她表示，其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的；「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察」。
游淑慧表示，雖然不忍苛求第一線同仁，但需要改進的諸多SOP問題也存在，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。檢討了許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題。
但其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的。游淑慧說明，目前雙北117個捷運站，由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。「這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間」。
要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。游淑慧進一步指出，但這次的事件應變中，她發現即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，在於尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗。
游淑慧列出北捷提供的專案報告清楚時序：
17:23 嫌犯於 M7 出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈。
17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊。
17:26 站長和保全人員已抵達現場。
17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站。
17:33 捷警抵達
會議中，她發現一個奇怪之處：為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？游淑慧說，在她一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。
事後她再追查當日台北車站捷運警察隊的勤務安排是：15-17時巡邏勤務和守望勤務各有兩名員警負責。但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18-20時開始。「17點到18點就成為勤務空白時段」。
游淑慧直言，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？
捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。但張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，都沒有警察、保全出面了解。而且他還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內丟一顆、兩顆、三顆的煙幕彈，也沒人阻止、又從容離開。游淑慧說，這樣的做案過程，細思極恐後，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱。
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
張文隨機殺人！北車、中山湧獻花人潮 他納悶「人都不在了」遭網砲轟
張文隨機砍人案！北捷認「7監視器無法回溯」 她驚：資安水準有點嚇人
張文預謀第三波！恐怖張文流竄北市鬧區3小時 旅館驚成「武力中繼站」
北捷稱「監視器沒故障，只是7台無法回溯」！前員警轟：根本在講幹話
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 40
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 30
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲
民視新聞／温芸萱、謝宛錚、張智傑報導北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀傷人，釀4死11傷。首名罹難者為57歲金融業人士余家昶，當時他在北車挺身而出，阻擋嫌犯行兇計畫，意外打亂其欲於站內丟擲燃燒彈、進行大規模砍殺的行動，卻被刀械重傷不幸身亡。余母表示，兒子孝順正直，對其救人行為深感驕傲，並盼能入祀忠烈祠。桃園市府民政局也指出，將在尊重家屬意願及法規下，協助爭取。民視 ・ 19 小時前 ・ 13
張文案追捕畫面曝光！警逆向衝百貨追捕「追到頂樓不制伏」 所長落淚還原真相：他們連槍都來不及領
從警方密錄器畫面可見，員警騎機車趕往誠品現場，途中從無線電得知張文持有利器，且已有民眾遭砍傷。現場百貨人潮騷動、民眾紛紛往出口逃離，警方不畏混亂，逆向衝上手扶梯試圖攔截嫌犯。嫌犯張文19日在台北市北捷及中山站外發動連續隨機攻擊事件，造成4死11傷震驚社會。根據...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 29
余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
女山友獨攀火炎山墜崖 空拍尋獲倒臥陡峭山谷
苗栗縣 / 綜合報導 一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進入苗栗知名景點火炎山登山步道後就此失聯。警消獲報後展開大規模搜尋，地方搜救協會也利用空拍機協尋，發現曾姓女子困在陡峭的二段式山谷中，確認她是因為墜崖受困，但由於地勢陡峭險峻，搜救隊員不敢大意，利用架梯及繩索垂降，在昨(20)日深夜10點多成功接觸失聯女子，但人已經不幸死亡，後續將牠搬運下山後交由警方及家屬處理。深夜搜救隊員聚集在山腳下，整理好裝備著裝完成，挺進山區內救援。搜救隊員說：「慢慢走，可以走了，彼此速度對稱。」救援地點，位在苗栗知名景點火炎山，警消獲報，一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進到火炎山登山步道後就此失聯，由外籍看護通報失聯消息，警消展開大規模搜尋，當地救援協會也出動空拍機。搜救隊員說：「剛剛是看到這邊，有黑色的點。」來回尋找後終於在步道附近，一處極度隱蔽深達二段式的斷崖山谷中，發現失聯的曾姓女子身影，確定她墜崖受困，掌握到受困點之後，搜救隊員嘗試從山谷下方挺進，但因為地形極度險峻，加上絕壁斷崖阻擋搜救路線，讓救援難度增加許多，由於懸崖峭壁空勤直升機不易到達，現場地形惡劣風險高，但消防局特種搜救隊沒有放棄。漏夜進行搜救，直到深夜隊員們再次集結出動，這次利用架梯以及繩索垂降，跨越陡峭山壁，在晚間10點多成功接觸到受困的曾姓女子，但她已經明顯死亡，後續利用擔架將人運送下山，交由警方以及家屬處理，但詳細墜崖原因仍待警消持續釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
「無業」張文砸逾25萬租屋.買裝備 錢哪來？警追金流
台北市 / 綜合報導 警方追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，著重張文的金流到底從哪來，他從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，再加上購買裝備、入住旅館等等開銷，花費超過25萬。據了解，他生活疑似極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全部投入隨機攻擊的計畫內，不過警方掌握郵局帳戶後發現他雖然金流單純，但曾經到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源。手拿豆漿站在櫃台前，打開錢包掏出千元大鈔，再往裡頭翻找疑似想從裡頭挖出零錢結帳，張文犯案前現身台北市中山區一處超商，悠哉呆坐店內10分鐘，這是他行兇前最後一餐，消費習慣看似都使用現金，警方追查金流遇上難關。員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」張文犯下隨機攻擊案件，在台北車站隨身行李箱裡頭，裝滿煙霧但和汽油彈，警方追查總裝備要價不斐，台北市刑大大隊長說：「今年的1月中旬，購買一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8。」警方查出他一年半前開始計畫，算一算一月入住的租屋處年房租大約20萬，加上一整箱24顆煙霧彈要4萬8千元，犯案前投宿旅館也花了5千7，加總起來還沒算上其他裝備就已經，砸下超過25萬，但去年6月他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄。警方追查張文使用的中華郵政帳戶中，除了媽媽每季提供的3萬塊金援，僅有2-3個來往過的帳號，金流單純不過也發現他曾到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源，另外追查的冷錢包，並未發現張文使用虛擬幣。記者VS.張文父母說：「(有知道兒子的近況嗎)，(有了解到是為什麼會做出這種事情嗎)。」現身殯儀館畫面，張文的父母透露，已經兩年沒和兒子聯繫，偶爾給予的金援，竟疑似被省吃儉用存下來，間接成了隨機攻擊的資金，縝密計畫奪走3位無辜民眾寶貴生命，警方持續抽絲剝繭，要釐清究竟是否真是「孤狼犯案」。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察
即時中心／温芸萱報導北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。民視 ・ 1 天前 ・ 11
北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」 蔣萬安親赴台大醫致謝
台北市日前發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救，北市府受託已找到熱心救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，台北市長蔣萬安今（21日）下午赴台大向2名醫師致謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文預謀第三波2／恐怖張文流竄北市鬧區3小時 旅館驚成恐攻武力中繼站
27歲的男子張文先在捷運台北車站內丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，之後再前往捷運中山站商圈揮刀砍人，最後進入誠品南西店，並從頂樓墜樓身亡，含他自己在內，共造成4死11傷，而他是畏罪跳樓？還是失足墜樓？也引發議論。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
張文闖頂樓想利用紙箱逃生？警還原現場曝「機率極低」 列4關鍵駁斥：過度揣測
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導27歲嫌犯張文19日接連在北捷台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈，持長刀隨機刺殺路人後，最終闖入誠品南西店墜樓不治，造成4人死...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
北捷隨機砍人事件「模仿效應」？ 高雄一男子先縱火再揮刀遭制伏
[Newtalk新聞] 前天台北捷運才發生隨機砍人事件，全國民眾對公共安全高度警覺，不料今(21)日下午3時30分左右，高雄市鼓山區也發生一起嚴重危害公安事件。一名男子疑似先在壽山街一帶人行道縱火後離開現場，隨後竟手持約40公分長的西瓜刀，騎乘未懸掛車牌的機車且未配戴安全帽，再度返回火警地點，企圖對第一線救災人員施暴，行徑極為囂張，犯案手法與張文如出一轍，幸好在警消與民團合力下，犯嫌被制伏送辦，但令人擔心所謂的「模仿效應」是否已出現。 高雄市政府消防局鼓山消防分隊小隊長楊家昌、隊員林家慶、曾濬權、役男黃品祐，案發當時先行到場進行滅火與警戒作業，民力團體「中華戶外探險協會雲豹工作隊」亦依平時訓練，在周邊路口協助交通引導與現場管制，但隊員第一時間察覺該名男子行為異常，立即上前攔阻，嫌犯隨即揮舞刀械，意圖攻擊小隊長楊家昌，現場情勢一度失控。 所幸一旁有熱心男子臨危不亂，果斷以柔道「大外割」將嫌犯壓制在地，隨後高雄市政府警察局鼓山分局新濱派出所員警也迅速趕抵現場，立即噴灑辣椒水，並與民力團體及民眾合力制伏嫌犯，成功阻止一場可能的重大傷亡危機。 嫌犯落網後情緒仍相當激動、言語失控，警方隨即依法將新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6