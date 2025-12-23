張文行兇時「北車內沒有警察」 游淑慧揭勤務空檔：下班課尖峰時間時段

記者李鴻典／台北報導

台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧昨（22）召集北捷和市警局針對1219事件進行專案報告。她表示，其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的；「在我一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察」。

游淑慧說，案發當下站內並沒有捷運警察。(圖／翻攝畫面)

游淑慧表示，雖然不忍苛求第一線同仁，但需要改進的諸多SOP問題也存在，這也突顯北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實。檢討了許多通報上的落差和失誤，也討論了投入預算、升級具AI辨識的監視器議題。

但其中捷運警察的勤務安排，她認為是有瑕疵的。游淑慧說明，目前雙北117個捷運站，由捷運警察220名、4個分隊來共同管轄。從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒。「這些數據都突顯因捷運警察人力不足，影響即時應變時間」。

要解決這個問題，根本之道當然是中央能增加捷運警察的編制員額。游淑慧進一步指出，但這次的事件應變中，她發現即便在現有人力下，捷警也沒有妥善安排勤務規劃，在於尖峰重要時段及重要站體內，出現勤務人力空窗。

游淑慧列出北捷提供的專案報告清楚時序：

17:23 嫌犯於 M7 出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈。

17:24 行控中心收到板南線台北車站火警警訊。

17:26 站長和保全人員已抵達現場。

17:30 嫌犯轉到台北車站大廳層西側通道，再由西側移動式閘門出站。

17:33 捷警抵達

游淑慧列出北捷提供的專案報告清楚時序。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

會議中，她發現一個奇怪之處：為什麼站長在警訊後2分鐘就抵達，而同樣應該在站體內巡邏捷警，要9分鐘後才抵達？游淑慧說，在她一再詢問北捷北車站內當時的捷警的人力數量時，得到一個驚人答案，是0，案發當下站內並沒有捷運警察。

事後她再追查當日台北車站捷運警察隊的勤務安排是：15-17時巡邏勤務和守望勤務各有兩名員警負責。但當該班勤務員警離開後，下一班守望勤務則是由18-20時開始。「17點到18點就成為勤務空白時段」。

游淑慧直言，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。不知道為什麼要有一個小時的空白時段？也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？

游淑慧直言，難以置信，旅客量最高的捷運台北車站，在下班下課尖峰時間裡，居然沒有捷警人員。(圖／翻攝畫面)

捷運相關維安確實人力吃緊，是我們不忍苛求的原因。但張文在捷運站內換裝、穿戴詭異，堂而皇之在M7、M8之間晃了半個多小時，都沒有警察、保全出面了解。而且他還能戴上防毒面具後，旁若無人的在捷運站內丟一顆、兩顆、三顆的煙幕彈，也沒人阻止、又從容離開。游淑慧說，這樣的做案過程，細思極恐後，市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱。

