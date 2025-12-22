張文行兇時「監視器沒故障」 北捷董事長：只是7台因主機受損無法回溯

記者陳思妤／台北報導

北捷董事長趙紹廉表示，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損（圖／翻攝畫面）

通緝犯張文19日晚間在台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈、砍殺路人，釀成4死11傷，還傳出北捷多支監視器失靈，沒有畫面。對此，北捷董事長趙紹廉今（22）日強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯，不過還有12台監視器的主機沒有受損，足以追溯嫌犯路徑。

趙紹廉今天受訪時強調，「當天並沒有任何一台監視器是故障的」，任何監視器都可以看到應該要拍到的地方，但是B2那層路徑上一共有40幾台監視器，共用4台主機在操作，每台主機操作8到12台監視器，「但其中有一台主機磁區有受損，所以那7台監視器沒有辦法回溯，但是現場看監視器畫面可以看到所有東西」。

廣告 廣告

趙紹廉坦言，要去找前面幾分鐘或是半小時的影像是沒辦法看到，但是沿線還有12台其他監視器可以回溯，所以北捷提供影像可以查到張文從M8出口樓梯下去後一直到往北車方向沿線幾個畫面，這些靠沒有主機受損的監視器都可以提供回溯，很明確可以看到畫面都有被擷取下來。

「監視器沒有一台是有故障的，全部都沒有受損」，趙紹廉強調，只是有7台監視器主機硬碟磁區有受損，以致沒辦法回溯，但同一個地區其他12台監視器主機都沒受到影響，足以追溯嫌犯路徑，並沒有任何問題。

媒體追問，但是否7支監視器是在關鍵路線上，延誤辦案？趙紹廉表示，關鍵路線上還有12支攝影機的硬碟沒問題，靠那些就可以查到，「我得跟各位說，嫌犯當天多次換裝，加上有煙霧，使得不是那麼能在第一時間判斷就是那個人」。他強調，現場畫面沒問題，「只是有幾台沒辦法回溯」，但可以回溯的12台都可以彌補，所以沒有斷點。

趙紹廉也說，當時發現有煙霧時候就追查了，也發現有人丟擲煙霧彈，若只是假如只是失火，那是通知消防，發現煙霧彈才通報捷警跟110。他強調，沒有延誤通報，通報後警方、消防車、救護車。

至於有民眾反映那天有開快速閘門，但卻沒聽到廣播通知？趙紹廉則稱，當天有很多聲音，可能大家沒聽到，但不代表沒廣播，當天閘門都有同仁跟保全，很多民眾反映有人請大家趕快離站，很多媒體都有報導。

更多三立新聞網報導

沒有異常紀錄！狂徒張文金流曝光 母每季匯3萬資助房租

戒備跨年！12/26市府站「高強度演練」 蔣萬安：正在研擬「細胞簡訊」

張文隨機殺人！網問「如果開車撞死他會怎樣？」 律師解答了

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流

