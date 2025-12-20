張文行凶前偽裝手法曝！雨衣遮掩拖行李箱混入人群 數分鐘後北車M7、M8丟汽油彈

張文從租屋處搬出整箱汽油彈，隨後混在人群當中過馬路，進入M8地下街。翻攝畫面

嫌犯張文在北市實施恐怖攻擊造成4死11傷的恐怖攻擊事件，最新監視器畫面曝光，清楚還原他在前往台北車站犯案前的關鍵行動路線，畫面顯示張文穿著雨衣刻意偽裝成一般民眾，成功避開眾人目光。

張文位於中正區公園路租屋處外的監視器發現，張文在前往台北車站M8出口前，曾穿著連身雨衣現身租屋處外，地面上擺放整箱汽油彈、行李箱及相關犯案裝備，隨後將物品收妥，拖著行李箱步行離開，混在人群中穿越馬路，外觀與一般通勤、返家民眾並無差異。

未料短短幾分鐘後，張文即出現在台北車站地下街，分別在M7、M8出口扔擲汽油彈與煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫，引發民眾驚慌逃竄。監視器也拍下，他犯案後立刻以衣物遮掩口鼻，佯裝受到驚嚇的路人，隨人群移動，並經由地下街徒步前往中山站，全程冷靜、有條不紊。

警方指出，這段最新曝光的畫面，與先前掌握張文在北車犯案後「變裝逃逸、假扮驚慌路人」的行徑相互吻合。先前監視器已拍下，27歲張文在台北車站扔擲煙霧彈、持刀攻擊余姓男子後，迅速換穿米色外套，並以包包掩住口鼻，混入逃散人群中離開現場。

專案小組進一步調查，張文於19日下午3時40分至3時54分間，曾在中山區林森北路及長安東路一帶多處縱火，相關地點在案發前即多次出現他的行蹤，顯示事前已反覆勘查。警方徹夜比對監視器與科技資料後，確認台北車站與中山站的攻擊行為均為張文一人所為，並在其雲端資料中查獲詳細犯案計畫書，初步排除共犯可能。

警方也指出，張文至少預謀半年，於今年1月特地在中正一分局對面租屋，並頻繁出入中山商圈與百貨等人潮密集場所。案發前兩天、17日入住中山站旁千慧旅館，預付約5,700元住宿費。19日當天在北車犯案後，他隨即返回旅館補齊裝備，再前往誠品南西館施放煙霧彈並持刀攻擊，最終於6樓墜樓身亡。

警方強調，最新監視器畫面顯示，張文從準備汽油彈、偽裝行動到犯案後逃逸，整體過程冷靜且高度計畫性，充分顯示其行徑已非臨時起意，而是精心策畫的恐怖攻擊行動，全案仍持續深入調查中。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



