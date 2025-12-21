張文行動模仿鄭捷? 共同點"孤狼式行凶".雲端留殺人計畫

社會中心／綜合報導

凶嫌張文在北車、中山犯案，也讓人回想起當年鄭捷隨機殺人案。兩人有不少共通點，都挑在人多的地方無差別攻擊，並同樣的「孤狼式」手法行凶，張文生前還有多次搜尋鄭捷相關資訊的紀錄，甚至還在平板電腦中寫下縝密的殺人計畫。

明明沒下雨，卻穿著一身灰色雨衣，拖著行李箱，穿梭人群，進入捷運台北車站M8入口，凶嫌張文，選在人多的星期五下班時段隨機攻擊，造成包含他在內，4死11傷的悲劇，讓人回想起11年前的鄭捷殺人事件。北捷殺人犯鄭捷vs.記者（2014.05）：「鄭捷你做好準備要面對死刑了嗎。」2014年鄭捷在捷運板南線的車廂行凶，當時也是造成4人死亡。他們都挑在人多的車下手，兩人都是年輕男子，有軍事背景，和親友關係疏離，都是計畫性的單獨犯案，而且沒有特定的被害人。刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「犯罪有先做初步規劃。」

細思極恐！張文雲端中留「縝密殺人計畫」 多次搜尋鄭捷案

警方從張文的平板雲端資料中，找到的殺人計畫，竟也和鄭捷扯上關係。張文早在6月，就開始搜尋鄭捷相關資訊，讓檢警高度懷疑，他就是在模仿鄭捷！10月開始著手策畫殺人，把攻擊步驟一一列出，並在地圖上標記攻擊區域及動線，還有一張裝備表，寫下要購買煤油、汽油彈、煙霧彈等戰術用品，做案道具齊全，甚至規劃作案當天的行程，連什麼時候要吃飯也都寫了上去，最後計畫只寫到要前往中山百貨攻擊，就沒了後續。刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「發現嫌犯在113年，購入了一些戰術的手套最重要的是在，今年的一月中旬購買了一箱24顆的煙霧彈，分別在這一次的攻擊行動當中全數使用完畢，這煙霧彈是中國製造。」









法醫高大成：「你如果沒人支持你不可能花這些錢，1、2年都沒工作你哪有錢去買煙霧彈，煙霧彈從哪裡來？反社會人格就算了，如果真的有宗教或是政治問題，這一定要查。」張文死亡，動機成謎，檢警也將在23號解剖遺體，看看能否從遺體中找出蛛絲馬跡。





