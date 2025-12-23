張文街頭揮刀奪命！蕭姓騎士「唯一未獲保險賠償」 UG董座「秒捐百萬」

聯發國際董事長鄭凱隆因送飲料悼念被罵翻，鞠躬道歉，也捐百萬給蕭姓死者家屬。資料照片、聯發國際官網



震驚國際社會的台北市隨機殺人案件，張文揮刀一共造成3名死者，其中一名死者是蕭姓機車騎士，因為他騎機車在街頭遭張文隨機刺死，因為不是在公共場合受害，因此沒有任何保險賠償金，家屬僅能申請犯罪被害人保護補償金180萬元，因此台北市政府積極募款；對此，茶飲品牌UG董事長鄭凱隆向社會局長姚淑文表示，第一時間匯款百萬元指定捐助蕭姓騎士。

由於鄭凱隆在案發後，到現場送上飲料及UG包裝袋，被網友砲轟吃「人血饅頭」。對此，鄭凱隆也出面鞠躬致歉，他表示個人判斷失當，模糊了社會焦點，願意完全承擔責任，向社會大眾致上最誠摯的歉意。他也強調，自己會深刻檢討，也承諾未來在任何公共場和及社會事件中會以更謹慎、成熟的態度面對。

廣告 廣告

另外，北市府啟動跨局處應變機制，逐一關懷訪視受害者及家屬，協助處理醫療、喪葬與後續生活支持事宜，社會局局長姚淑文積極募款捐助受害者，尤其是不幸身亡的蕭姓機車騎士，因事發地點無法獲得相關保險，因此姚淑文也向各企業募款。

社會局長姚淑文為1219事件被害者募款，聯發國際董事長鄭凱隆秒捐百萬，對話曝光。讀者提供

姚淑文在友人的line群組表示，面對1219的襲擊事件，市府沒有一個人敢懈怠，除了關懷訪問每一個受害家屬，知道他們的需求，更重要的是幫忙承擔每一個傷亡者的醫療、喪葬和慰撫金。事件是突發狀況，沒有所謂的預算來因應，更多時候需要對外募款。她記得從最後一家醫院出來時，市長指示能夠幫忙的就幫忙，需要募款也要快。

姚淑文解釋，37歲的蕭姓男子當時騎車經過現場，因禮讓行人而遭凶嫌揮刀砍殺身亡，案發地點既非捷運站、也非百貨商場，成為此次事件「唯一無法獲得保險賠償」的被害者。

姚淑文也說，蕭姓機車騎士是家中主要經濟來源，市長指示社會局須設法協助，並評估對外募款的必要性。她也記錄當時與鄭凱隆的通話內容指出，當她向鄭凱隆說明該名被害人的特殊處境時，曾直接詢問：「董事長，如果可行，可以指定捐款給這位被害人嗎？」鄭凱隆當下即回應願意協助。

周一早上，社會局即收到一筆新台幣100萬元的匯款。姚淑文形容這筆善款對她而言，代表的是在最需要資源的時刻，對受害家屬提供了即時且實質的支持，因此特別表達感謝之意。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%