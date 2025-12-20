張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下

記者林盈君／台北報導

昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。

台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店，遭嫌犯張文攻擊釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，現年27歲的嫌犯張文，過去曾是志願役軍人，之後因酒駕遭汰除，後因教召未報到而被通緝，至於為何犯案，其動機警方還持續釐清。而中山區死亡的37歲蕭姓男騎士，任職於保全業，當時正要騎車去上班，未料，卻無辜遭張文揮刀攻擊，受傷後堅持騎車到轉角處，不擋住路過的民眾，最終傷重倒地不治。

台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店，遭嫌犯張文攻擊釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

整起悲劇包括北車、中山站誠品南西店，共造成4死11傷，據警方調查，張文於當天下午3點到4點多，先是縱火燒起汽機車，之後又在北市中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。直到傍晚5時許，張文全副武裝到台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈，再靠近星巴克位置引燃汽油彈，犯案後，返回旅館疑休息、重整裝備。

捷運中山站附近，機車騎士遭攻擊傷重不治。（圖／翻攝畫面）

當天傍晚6時許，張文出現在中山站發動第二次襲擊，先是在路上丟擲煙霧彈，當街砍人。傍晚6時40分，張文持刀闖進誠品南西店襲擊顧客。晚上7時42分，張文墜樓重傷，搶救不治。而張文是否因被通緝而引發不滿？進而預謀隨機攻擊?警方持續釐清其動機。

