張文衝北捷隨機砍人是抱僥倖心態？栗正傑嗆爆廢死聯盟

27歲嫌犯張文19日在北捷台北車站投擲煙霧彈，又到中山站南西商圈持刀殺人，而後墜樓不治。退役少將栗正傑質疑表示，張文是不是有一種僥倖心態，認為就算今天殺了人，也不會判死刑，他憂心後續的模仿效應。他不禁嗆廢死聯盟，不要每天在那邊假仁假義，喊著要廢死。

栗正傑20日在《中天辣晚報》節目中表示，我們社會很多東西要檢討，第一個就是反廢死的問題，以去年台中洪淨的案子來講，他最後只被判9年，當然他沒有傷到人，因為有一個長髮男見義勇為，把他的刀奪下來，那是運氣非常好。

廣告 廣告

栗正傑接著表示，但以這次來講，張文是不是看到前面那個例子，認為不會被判死刑，就抱著那種僥倖的念頭，如果他可以逃亡成功，雖然不見得能夠逃得掉，就算逃不掉，今天殺了人，滿足了他犯罪的慾望，之後他只要不死，也不會判他死刑，會不會有這種心態在裡面？

栗正傑認為，廢死聯盟應該要好好檢討，台灣到底要不要廢死。如果廢死這種理論一直存在，然後已經被判死刑的人，一直不執行，這對社會來講，會不會產生後續的模仿效應。就像現在張文發生這種事情，全台灣都在譴責的狀況下，居然有人馬上發言說他要模仿，還把張文稱為兄弟，這種風氣不能不嚇阻，有一句話叫做「治亂世用重典」。

栗正傑指出，如果不用重典，將這些言論打壓下去的話，若讓這些反社會人格的人有一種僥倖的心態，會不會造成社會更大的這種模仿或者是不安，這是台灣自己要檢討的問題，不要每天在那邊假仁假義喊著要廢死。

栗正傑更表示，我們試想張文會不會有這種心態，認為就算今天殺了人，只要不被槍斃，只要還活得下來，台灣法律也不會判他死刑，這會不會是他抱著僥倖心態去殺人的一個原因？

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

【看原文連結】