張文衝北車砍人！北捷急疏散「閘門全免刷票」 眾大讚：反應好快

社會中心／朱祖儀報導

張文在台北車站M7出口外丟煙霧彈、隨機傷人。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站M7出口及中山站外19日發生隨機傷人案件，連同兇嫌張文在內，共釀4死11傷。事發當時，有民眾還不清楚發生什麼狀況，僅看到北捷閘門出現「免刷票，請速出站」的告示，事後才知道是北捷希望儘快疏散站內乘客，避免出現更嚴重狀況，眾人紛紛大讚「北捷反應好快！」

有網友在Threads分享，19日張文在台北車站出口附近投擲煙霧彈並隨機砍人後，北捷閘門螢幕出現「免刷票，請速出站，No card required, Leave immediately」的畫面，表示這就是北捷的疏散模式。

不少人表示，「北捷在這方面做得很好」、「謝謝分享，不然沒遇過當下真的會不知道該怎麼辦，希望大家以後不要再看見這種畫面」、「北捷反應很快」、「真的很棒，感謝你們的應變能力，減少很多傷亡」、「北捷反應值得讚賞」、「謝謝你們的付出和幫忙」，有人則建議，「我覺得應該要變顏色標示緊急狀況。」

還有在現場的民眾分享，「我在M8附近的出口，當時離事發才10來分鐘，北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員在旁邊大喊：不用刷卡，趕快出去！」但他也透露，當下狀況其實很混亂，因為當時大家沒看到看到什麼煙，原以為只是小火警或不清楚狀況，還在閘門前排隊刷卡或是找卡片，讓工作人員很無奈。

