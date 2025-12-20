張文衝向誠品頂樓身影曝 7警在後追捕

▲犯下北捷隨機砍人事件嫌犯張文最後前往誠品南西畫面曝光。（圖／台北市政府警察局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運站昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，嫌犯張文在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，還衝向人群隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。警政署長張榮興今（20）日說明，張文18日曾到南西誠品詢問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景，就是依照計畫做犯罪行為，而張文昨天前往誠品南西頂樓畫面也曝光，一上樓便熟練打開門鎖，18點50分就墜樓死亡。

27歲通緝犯張文今傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，警消20日凌晨更新傷患名單，送醫者共有7男2女，另有6名民眾受到影響，自行前往醫院就診，死傷累計共4人死亡(含張文)、11人受傷。11名傷者中截至(20日)上午尚有6人留院治療，其中有2人在加護病房觀察中。

稍早內政部警政署上午舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，張榮興說明，目前了解到是張文計畫型犯案，嫌犯特別12月16日開始，就在大同中山區騎機車活動，也曾經到18日到南西誠品詢問，如何到頂樓拍攝耶誕燈造景，嫌犯就是依照計畫做犯罪行為。

而稍早張文昨天前往誠品南西頂樓畫面也曝光，他在18點39分時，就已經抵達頂樓樓梯口開門，且一上樓熟練打開門鎖步出頂樓，隨後18點42分7位員警跟在後方追捕，18點50分張文便在誠品南側五樓墜樓死亡。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



