張文衝進百貨砍人 路人直擊傷者悲喊：請轉告我父母「我愛他們」

台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍傷路人，全案共造成4死5傷。有路人直擊傷者倒地慘況，上前協助止血時，傷者被送醫前請他轉告父母「我愛他們」。

張文在中山站隨機砍殺路人。（圖／threads@_tonyun授權提供）

張文持刀闖入台北捷運中山站旁的誠品百貨大樓隨機攻擊路人，引發現場恐慌。有民眾在社群Threads發文表示，自己在中山站附近工作，下班後想逛一下再回家，結果在誠品生活3、4樓時，先聽到2個女生衝進商店裡大喊「有人拿刀」，讓在場所有人都嚇了一跳。

中山隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

該名目擊者表示，他馬上往店外看，有一群人逃亡似地往另一個方向奔跑，沒幾秒就有一個全身黑衣的男子手持一把刀，沿路看到落單的人就砍。他親眼目睹黑衣男砍傷一個人後繼續往前走，離開後還一度回頭看。直到黑衣男走掉，該名目擊者與其他人衝向被砍的傷者，傷者倒在地上，一夥人脫下外套幫忙止血，並聯絡110和119。

過程中傷者逐漸失去意識，在倒下前脫口說出「記得跟我爸媽說我很愛他們！」該名目擊者當下馬上跟傷者說「你不會死！撐下去！」不久後救護人員終於趕抵，地上都是血跡，該名目擊者的手也沾染了些許血跡。他不禁想著「若當時我不在店裡面而是在通道上，他是不是就朝我這衝過來了呢？」最後他也在回家途中忍不住哭出來，感嘆「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

