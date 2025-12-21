張文被影射第五縱隊 作家嘆「別沒證據就變國安案」：難道國安單位眼睜睜看慘案發生？

兇嫌張文19日晚間在台北車站、中山區實行隨機攻擊，造成4死11傷憾事，震驚全國社會。而作家漂浪島嶼表示，有聲音開始影射是張文第五縱隊，但若真有中國牽涉其中，難道國安單位完全沒訊息，眼睜睜看著慘案發生？「別為中央政府攬責任，第五縱隊成功恐攻，政府還有面子嗎？」



​漂浪島嶼在臉書發文表示，張文隨機殺人案件，在真相未明前，網軍、學者開始影射是第五縱隊，在台製造衝突恐懼，增加抗中保台意志。但是，要將一個社會治安案件，提高成為國家安全案件，管轄單位就不只是警方，還包括國安單位。

漂浪島嶼指出，如果是牽涉中國的島內恐攻，人民就該質問，一個跨國的恐怖攻擊行動，事前計畫安排、武器籌備、資金流向，為何國安單位完全沒訊息，無法掌握犯案時機，甚至無法事前破獲，眼睜睜看著慘案發生，甚至都該擔心有無能力防範下一場？

漂浪島嶼說，要將治安案件在沒有證據下，昇高成國安案件，可能就是把責任，攬到情報、反恐、調查等國安單位身上，上昇到中央政府層級，為何讓敵人成功恐攻。



漂浪島嶼強調，所以口徑要一致，鎖定警方時間浪費、裝備不足，責任歸咎台北市治安就好，千萬不要提升到國安事件。甚至不要讓人發現，滿街見警率，更該在慘案發生前，接住輔導這些社會孤狼炸彈，需要中央政府的警政、衛政、社政等系統，組成社會安全網，積極來補破網。

