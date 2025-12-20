張文製表策畫殺人！ 平板紀錄曾閱「台灣人，欠鄭捷一個公道」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

北捷恐攻案27歲嫌犯張文於昨（19）日晚間接連在捷運台北車站及中山站犯下隨機攻擊事件，先丟擲多枚煙霧彈製造混亂，再持長刀朝人群揮砍，行兇路線一路延伸至誠品南西店，最終於商場頂樓墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷的重大傷亡。警方查驗張文的平板，發現他曾頻繁瀏覽2014年捷運殺人案嫌犯鄭捷的相關文章，像是「如果鄭捷知道有人願意傾聽」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

警方查驗北捷恐攻案27歲嫌犯張文的平板記錄，發現他曾頻繁瀏覽2014年捷運殺人案嫌犯鄭捷的相關文章。（圖／網友＠asd891031授權提供）

警方調查發現，張文行兇前已有周密規畫。專案小組在其平板電腦與雲端記錄中，查出大量與2014年捷運殺人案嫌犯鄭捷相關的搜尋紀錄。警方指出，張文自2024年起即開始查閱鄭捷案資訊，今年10月搜尋頻率明顯增加，研判至少在案發前3個月便已萌生犯案念頭。

不僅如此，張文除了反覆瀏覽鄭捷犯案報導，還偏好閱讀替鄭捷辯護或同情其處境的網路文章，包括「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等內容，顯示其對鄭捷的成長背景、思考模式、心理狀態有高度關注。

警方進一步指出，張文將犯案時間、地點與手法製成表格，明確規畫「先丟煙霧彈、再持刀攻擊」，並選定人潮密集的捷運站與百貨商圈作為目標，手法與鄭捷當年犯案模式有所雷同。案發當天，他還多次更換衣著與行進路線，試圖規避警方追查。儘管張文已墜樓身亡，檢警仍將持續釐清其犯案動機、是否存在潛在共犯，確保社會安全。

