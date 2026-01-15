張文規劃大規模投擲凝固式汽油彈 專案小組：追求大規模傷亡

台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明偵查過程。(記者陳志曲攝)

〔記者王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇；台北地檢署今日偵查終結，公布調查結果，專案小組指出，張文規劃大規模投擲凝固式汽油彈，追求大規模傷亡。

專案小組並查出，張文在2023年自保全工作離職後不久後，突將其帳戶內所餘存款62萬餘元，全數以現金方式提出，創建「金錢規劃.txt」檔案，研判他在2023年12月17日即萌生殺人計畫，並自2024年1月起長期進行準備規劃，以他使用的手機搜尋記錄來看，他從2021年10月至2022年3月間，就有搜尋隨機傷人事件字串，並創建「投擲式燃燒瓶文件檔」，更在2024年4月起陸續購入長短刀。

專案小組掌握，張文於2024年6月至12月間，住在台中時多關注台中捷運隨機殺人新聞報導，自2025年初始轉為以關注台北捷運殺人犯鄭捷事件，才會北上至公園路租屋處租屋、並規劃犯案前至捷運中山站一帶入住旅館，顯有參考鄭捷、中捷殺人犯洪淨手法隨機殺人想法與意圖。

專案小組查出，張文於2024年6月至2025年12月間，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型的新聞事件或議題探討，均相當關注，總計有1810筆搜尋紀錄，光鄭捷捷運殺人事件的相關新聞與報導議題探討，就有512筆，幾乎每月均會重複觀看相關事件探討，亦長期關注有日本、美國、瑞典及澳洲等國的無差別攻擊事件。

此外，張文還十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」類型(Ryona【リョナ】係源自日本網路文化，以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮的內容)有關內容，共6315筆，甚至於2025年9月創建「越南屠夫」分屍兇殺案件的「Dead」資料夾，下載新聞事件分屍殺人照片。

專案小組查出，張文自2024年4月起陸續購置犯案刀具，並於隔年陸續購入煙霧彈，汽油桶、甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機、白蠟、聚丙乙烯、保麗龍顆粒等物品，再搜尋相關「凝固汽油彈」、「如何製造投擲式燃燒瓶(莫洛托夫雞尾酒)、「製作黏性較佳的汽油彈」等製作資訊，另又下載「捷運台北車站立體導覽圖」電子檔，於地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈位置，並曾親自實際探勘現場路線、觀察人流，標註縱火點位、規劃攻擊時序，甚至還曾瀏覽「聖誕節、人流」等資訊。

檢方認定，張文在犯罪工具的選擇上，不僅僅單純只以刀械攻擊，並規劃具備大範圍殺傷力的縱火攻擊，且針對製作流程與攻擊點位，進行高度專業化與具體化的規劃，顯見具有追求大規模傷亡殺人犯意。

此外，張文的網路瀏覽、搜尋內容，有隨機殺人、鄭捷、中捷等關鍵字，存有「致敬」或「模仿」鄭捷、洪淨等人意圖，另還瀏覽「面對持刀攻擊有多致命」、「金屬劍兵器技擊」「格鬥劍技」等影片，顯示其曾深入研究如何有效地剝奪他人生命，犯案時都朝人體重要部位攻擊，顯示他確有殺人犯意。

